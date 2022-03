Táborští policisté pátrají po totožnosti neznámého cyklisty nebo po případných svědcích události, kteří by mohli poskytnout potřebné informace vedoucí k objasnění dopravní nehody a ztotožnění cyklisty.

Rovněž žádají cyklistu, kterému by mohlo být kolem padesáti let, má krátké vlasy a v době nehody měl mít na sobě modré kalhoty, zelenou bundu, na hlavě neměl mít přilbu ale patrně čelenku a jel na vícebarevném horském kole, aby se přihlásil v budově Územního odboru PČR Tábor na Soběslavské ulici číslo 2763 v Táboře, a to nejlépe po předchozí domluvě na telefonním čísle 974 238 250.

Případní svědci mohou své informace předat na výše uvedených kontaktech.