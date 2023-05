Ve věznicích po celém Česku se objevil speciální policejní kalendář, v němž je krátce popsáno čtyřiadvacet neobjasněných trestných činů. Kriminalisté doufají, že jejich zveřejněním získají nové poznatky, které jim pomohou v dalším vyšetřování. Z celých jižních Čech tam je jediný: záhadné zmizení Dalibora Eisenreicha z Větřní. Je možné, že to byla vražda, žádné tělo se ale zatím nenašlo. Možným podezřelým se podařilo uprchnout do Střední Ameriky.

Pohřešovaný Dalibor Eisenreich je z Větřní. Tam byl také viděn naposledy, pohřešovaný je od 15. června 2006. Jeho mercedes se našel v Němčí v ulici U Studánky. | Foto: PČR

Pátrání po Daliboru Eisenreichovi (nar. 1962) není dodnes uzavřené a kriminalisté na případ, který je otevřený už šestnáct let, znovu upozornili v tiskové zprávě. V hledáčku mají dokonce i dva možné podezřelé.

Došlo dokonce i na výslechy možných podezřelých, jak uvedl kriminalista Peter Tousecký v pořadu České televize Na stopě. Policii se ale nepodařilo získat dost důkazů a ti, kteří se zmizením mohli mít co do činění, krátce nato opustili republiku a měli by se dodnes pohybovat ve Střední Americe.

„Pohřešovaný se živil jako výběrčí splátek z půjček. Nosil zlaté šperky a jezdil v černém Mercedesu,“ přiblížil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner. Mercedes se našel opuštěný v Němčí, části Větřní, před domem v ulici U Studánky č. 2. Dalibor Einsenreich, který pracoval pro jednu nebankovní finanční společnost, podle všeho pravděpodobně zmizel 15. června 2006, není možné ani vyloučit, že ho „někdo nechal zmizet“.

Tady se našel mercedes Dalibora Eisenreicha:

„Samozřejmě pokud chtěl sám zmizet, mohl změnit podobu,“ připomněl mluvčí. „Kriminalisté prověřili všechny dostupné stopy, vyslechly osoby, které se kolem pohřešovaného pohybovaly, jeho klienty i známé. Kopali a hledali na několika vytypovaných místech, zatím bez jakéhokoliv pozitivního zjištění.“ Znovu proto požádali o pomoc veřejnost. „Na linku 158 ať se přihlásí kdokoliv, kdo by k tomuto případu disponoval nějakými informacemi. Během uplynulých let mohl pohřešovaný někoho kontaktovat a podobně,“ uzavřel Jiří Matzner.