Chtěl zlomit zakletí ředitelské židle v Týně nad Vltavou, místo toho ji opustil. Řeč je o Janu Ivanegovi, vedoucím Městského centra kultury a vzdělávání v Týně nad Vltavou (MCKV). Minulý čtvrtek totiž ve své funkci, v níž byl od roku 2017, skončil.

Novým vedoucím odboru kultury města Týn nad Vltavou se stal Jan Ivanega | Foto: Deník / Jaroslav Sýbek

Podle starosty města Týn nad Vltavou Ivo Machálka (Svobodní) do té doby o jeho odchodu nic nenasvědčovalo. „Pan doktor za mnou ve čtvrtek přišel a oznámil mi, že končí, že dostal nabídku ze soukromého sektoru. Řekl jsem mu, že mě to mrzí, on že na tom trvá,“ komentoval starosta dění ve zdejším kulturním chrámu. „Co se týče kulturní části, pan doktor byl velmi dobrý. Dosáhl svých věcí, podařilo se rozjet nové akce,“ řekl starosta na adresu Jana Ivanegy.