Potřeba rozšíření služby praktického lékaře se stala pro mnohé obyvatele Bechyně naléhavou poté, co k letošnímu prvnímu červnu ukončil svou praxi MUDr. Jiří Boček. Více než tisícovka občanů, a hlavně seniorů se ocitla bez obvodního lékaře a obracela se na městský úřad s žádostí o pomoc.

„Bylo nutné situaci rychle řešit,“ říká starosta Bechyně Pavel Houdek. „Iniciovali jsme u krajského úřadu a zdravotních pojišťoven vypsání výběrového řízení na poskytovatele služeb v rozsahu všeobecného praktického lékařství. Město mohlo pomoci tím, že mu zajistí ordinaci,“ dodal Pavel Houdek.

Po důkladném rozboru situace a určení priorit dospělo městské zastupitelstvo k rozhodnutí ukončit k poslednímu říjnovému dni činnost lékařské pohotovostní služby a poskytnout stávající nebytové prostory novému praktickému lékaři, resp. lékařce, kterou je MUDr. Ludmila Koberová.

Cestu k tomuto možná citlivému kroku osvětlil první muž bechyňské radnice Pavel Houdek. „Jak už jsem říkal, bylo nutné najít rychlé řešení. Zmiňovaný prostor je kolaudován jako ordinace a vyžaduje jen minimum dílčích úprav. Tím odpadly vleklé administrativní náležitosti,“ upřesnil.

Zrušení lékařské pohotovostní služby, která musela ustoupit potřebám praxe obvodního lékaře, za zásadní problém Pavel Houdek nepovažuje. Zajišťovala totiž pouze péči v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění. „Pohotovost navíc měla poměrně vleklé potíže se zajištěním služeb lékařů. Podle mne řešila či řeší stejný problém i mnohá další města v republice. Někomu samozřejmě bude lékařská pohotovost ve městě chybět, ale chybějící ordinace praktického lékaře představovala zásadnější problém,“ poznamenal starosta lázeňského města nad Lužnicí s tím, že nejbližší pohotovostní službu zajišťuje Týn nad Vltavou, případně Tábor.

Prodavač Martin Ševěček z Bechyně nevidí zrušení pohotovostní služby rád, ale uchovává si nadhled. „Budu věřit tomu, že na městě vědí, co je potřeba. Já sám bych tu ale raději měl pohotovost; aktivně sportuju, a pokud by se mi něco mělo stát, musel by mne někdo odvézt do Týna,“ přiznal.

