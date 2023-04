/VIDEO/ Zdeněk Pohlreich hledá nejlepší tuzemskou restauraci. V šestém dílu pořadu ho diváci svým doporučením poslali za zážitkovou kuchyní. V jeho zátěžovém testu se utkala táborská restaurace Mace s pražskou restaurací Salabka. Ve středu 12. dubna ve 20.20 hodin souboj vysílala TV Nova.

V Pohlreichově zátěžovém testu se utkala táborská restaurace Mace s pražskou restaurací Salabka.

Táborská restaurace Mace sice neuspěla, přesto to šéfkuchaře Martina Svatka nemusí zas až tolik mrzet. Odnesl si totiž od Zdeňka Pohlreicha velkou pochvalu. "Velice mě potěšila jeho slova v průběhu natáčení. Když takový řemeslník a člověk s přehledem, jako je on, řekne, že naše kuchyně stojí na neotřesitelných základech, moc to člověka potěší," uvedl.

A nezůstalo u jediné pochvaly. "Kdybychom prý byli ve Francii, už máme dávno michelinskou hvězdu. To pro nás bylo velké překvapení a obrovsky to potěšilo a motivovalo celý náš tým," dodal. Neodpustil si ani přátelský šťouchanec do soupeře. "Salabka nebyla lepší, akorát vyhrála," uzavřel se smíchem.

Pořad má především ukázat, jak se česká gastronomická scéna proměnila. "Už dávno totiž neplatí, že nejšikovnější šéfkuchaře najdeme pouze v podniku s bílými ubrusy. A to přesně diváci v našem pořadu uvidí – souboj těch nejlepších z nejlepších bez ohledu na druh kuchyně, lokalitu nebo cenu. Dnes se i ve zdánlivě nenápadném bistru ve vedlejší vesnici může skrývat poklad, který si ničím nezadá s michelinskou restaurací," popisuje koncept pořadu kreativní producentka Eva Krutáková.

Pohlreichův souboj restaurací je českou mutací zahraniční show Ramsay’s Best Restaurant. Ta se na britských ostrovech těšila velké popularitě a tento rok se konečně dostala i do české kotliny. Byla to ale jen otázka času, kulinářské show jsou v českých domácnostech velmi oblíbené a trhají rekordy ve sledovanosti, důkazem toho jsou soutěže MasterChef Česko a Souboj na talíři.

A co na pořad říká sám Zdeněk Pohlreich? "Já bych rád, aby si lidé uvědomili, jaká ta práce je a jak strašně moc se ta úroveň zlepšila. Jasně, pořád bude blbých hospod víc než těch dobrých, ale každá nová bude lepší než ty předešlé. A nezapomeňte dát spropitné svému číšníkovi, jinak to nebude nikdo dělat," uzavřel.

Stále častěji je pro lidi kromě poctivého a skvělého jídla důležitý celkový dojem z návštěvy restaurace. Hlavní filozofií zážitkových restaurací je zanechat v hostu dojem, že právě u nich zažil host něco opravdu výjimečného. Z tipů od diváků Zdeněk Pohlreich vybral táborskou restauraci Mace a restauraci Salabka z pražské Tróji. V prvním kole podstoupily obě restaurace tři zkoušky. Nejprve okusily zatěžkávací test, ve kterém musí obsloužit plný podnik v časovém limitu 120 minut od předkrmu až po dezert. Ve druhé zkoušce je navštívil tajný host a nakonec společně zabojovaly v Pohlreichově restauraci Next Door.

V hotelu Palcát ve městě Tábor se nachází restaurace s názvem Mace a šéfuje jí Martin Svatek. V zátěžovém testu se své hosty rozhodli ohromit již předkrmy. Na výběr byly marinované kedlubny v levanduli se zázvorovým sýrem nebo zadělávané dršťky s klobásou, smetanou a bramborovou kroketou. Hlavní chody byly následující: hřbet z daňka s jelítkem či vepřová krkovice s chorizo krustou a vaflí a kapustou. Na závěr hosté ochutnali karamelovou kouli s mandarinkovou pěnou nebo smetanovou pěnu s cukrovou vatou. Zdeňkovi Pohlreichovi se nelíbilo, že někteří hosté půl hodiny od objednávky nedostali ještě ani nápoje. Další výtka přišla, když si hosté začali stěžovat na studené dančí maso.

Jídla v restauraci Salabka v Praze Troji vypadají jako z módního časopisu – jsou precizně servírována s největší péčí. Šéfkuchař Petr Kunc se netají tím, že by rád získal michelinskou hvězdu. Protože míří k těm nejvyšším cílům, odpovídá tomu i jeho servis. Do soutěžního pořadu v Salabce připravili předkrmy pastinák s hříbkem smrkovým a nebo kachnu s višňovým gelem. Jako hlavní chod hosté ochutnali textury květáku s omáčkou Morney či mufloní hřbet. Zmrzlinový předdezert hosty přenesl k velkému finále v podobě českých farmářských sýrů a vanilkového parfaitu se skořicí a práskacím prachem. Restaurace musela velmi bojovat s časem. První výtka přišla, když se Zdeněk dozvěděl, že hosté nedostali návod, jak konzumovat předkrm. Petr Kunc se svým týmem dostal i pár rad od Zdeňka Pohlreicha, například nekomentovat konkurenci a kolegy z byznysu.