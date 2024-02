Téměř denně policisté upozorňují na šmejdy, kteří v prostředí internetu dokáží vylákat z důvěřivých lidí peníze. Podle policejních statistik počty kyberpodvodů neklesají ani na Prachaticku. Jen během loňského roku to bylo více než 136 případů. Srovnání z předchozími dvěma lety říká, že jde o dvojnásobek takových případů. „Vždycky se někdo chytí,“ říká šéf prachatické hospodářské kriminálky Miloš Mikeš.

Internetový podvod. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Přesně sto třicet šest případů podvodů v on-line prostoru v loňském roce řešili policisté na Prachaticku. Statistiku zveřejnila před několika dny mluvčí prachatické policie Martina Joklová. Doplnila, že legendy, které podvodníci ke kybernetickým podvodům používají, se za poslední roky příliš neliší. „K útokům opakovaně dochází na různých internetových bazarech, jako je například Marketplace, Bazoš či Vinted. Rádoby zájemce o zboží zašle prodejci na WhatsApp nebo jinou sociální síť odkaz, tvářící se jako pravé stránky přepravní společnosti, které však důvěřivce ve chvíli, kdy rozklikne přiložený odkaz ve zprávě, přesměrovávají do internetové bankovnictví. Tam se však dostává v tu chvíli i pachatel, který okamžitě začne hospodařit s jeho penězi,“ popsala Martina Joklová jeden z nejčastějších případů podvodu na internetu.

Dalším stále se opakujícím podvodem je investování do kryptoměny. A právě u takového typu podvodu loni prachatičtí kriminalisté řešili případ s velkou škodou. Podvedená žena chtěla zbohatnout investováním do kryptoměny. Za tímto účelem si vyhledala na internetu jednu společnost, nabízející možnost investování do této virtuální měny. Následně ženu zkontaktoval zástupce této firmy, který jí nabídl, prostřednictvím vzdáleného přístupu, pomoc se založením účtu na kryptoměnové burze Binance. „Žena s postupem souhlasila a po založení účtu prováděla různé finanční transakce přesně podle jeho instrukcí. Muž jí utvrzoval v tom, že její peníze budou dobře zhodnoceny. Než si však žena uvědomila, že se jedná o podvod, stačil jí podvodník připravit o 3,5 milionu korun,“ popsala prachatická policejní mluvčí.

Opakovaně podvodníci používají také legendu o napadeném účtu a následně se poškozenému ozve falešný bankéř, zastupující jehoh banku nebo Českou národní banky, s tím, že jeho účet je v ohrožení a že může přijít o všechny své peníze. Podvedení pak pod tlakem možné ztráty finančních prostředků, přepošlou mnohdy i všechny své úspory na cizí účet sami.

Množí se i přestupková jednání, kdy si lidé objednají na internetu dražší značkové zboží, ale místo nich obdrží mnohem méně kvalitní neznačkové tenisky. Není ani ojedinělé, že jsou lidem doručovány nevyžádané zásilky, u kterých zaplatí doběrečné, protože si zboží tímto způsobem objednávají často. A až později zjistí, že si tuto zásilku vůbec neobjednali.

Policejní KYBER RÁDCE vysvětluje, jak se nestát další z mnoha obětí.

Z policejní statistiky v Prachaticích:

- V roce 2021 evidují policisté 77 případů kyber podvodů, z toho bylo 43 trestných činů.

- V roce 2022 to bylo 88 případů, z toho 66 trestných činů

- V 2023 se počet případů zvýšil na 136 a z toho bylo 79 trestných činů.

- V roce 2021 a 2022 vylákali podvodníci v rámci trestního řízení z poškozených finanční prostředky za více než 7 milionů korun.

- V roce 2023 to už bylo více než 11 milionů korun. Zdroj: Policie ČR

Podvodníci cílí na kohokoliv. Středem zájmu jsou jak lidé středního věku, tak senioři. Jednou z jejich možností jsou podvody „romantické“. Jde o lékaře ve vojenském konfliktu, vojáky na misích nebo dělníky na ropných plošinách, kteří podle slov vedoucího oddělení hospodářské kriminality Územního odboru Policie ČR v Prachaticích Miloše Mikeše cílí hlavně na osamělé ženy, většinou seniorky. „Tihle chlapíci ženám vysvětlují, jak je milují a že si je chtějí vzít. Ty jsou následně schopné vzít si milionové úvěry, prodat rodinné domy a zaplatit jim s vidinou sňatku, dalšího bohatství a štěstí, letenku i další výdaje, kterých se dožadují,“ popisuje Miloš Mikeš s tím, že i takové případy kriminalisté na Prachaticku evidují.

Miloš Mikeš, vedoucí oddělení hospodářské kriminality Územního odboru Policie ČR v Prachaticích.Zdroj: Deník/Jana VandlíčkováPrávě vedoucí oddělení hospodářské kriminality v Prachaticích Miloš Mikeš odpovídá na další otázky Deníku a spolu s ředitelem Územního odboru Policie ČR Pavlem Bártíkem tvrdí, že neustálé opakování toho, jak se mají lidé v on-line prostoru chovat a další varování před povodníky, může snížit počty případy podvodů.

Jedním z mnoha druhů jsou „romantické“ podvody. Popište, jaký mají průběh?

Pánové pošlou fotografii, na které je krásný svalovec. Píšou si s ženou, která se chytí, přes sociální sítě. Zprávy si překládají překladačem, aby vypadaly věrohodně, a ženy se bezhlavě zamilují. Máme tu i takové ženy, které tomu, že je dotyčný miluje, věří i přesto, že přišly o statisíce korun dodnes. Myslí si, že je dotyčný ve svízelné situace a nemůže se za ní jen dostat. Jedna taková paní si dokonce myslela, že si povídá s reálným člověkem přes video, přitom vše bylo předtočené. Taková videa běžně kolují internetem. U nás na Prachaticku takové případy máme sice v jednotkách, ale máme. Nikdo z nás nechápe, jak je možné, že ženy takhle naletí. Dokonce jsme měli takový případ, že na podvod přišli až dědicové jedné z žen, která se stala obětí podvodníka.

Zmiňujete, že podvodníci dokáží obrat ženy o statisícové částky. Jste schopni peníze někdy někde dohledat?

Tok peněz je propletený tak složitou sítí, že ne. I když jdeme po jasné stopě, vždycky někde skončí. Od nás konkrétně šly peníze do Itálie v hotovosti. Tam to vybíraly Nigerijky, stopu jsme měli i v Belgii, na Ukrajině, v Rumunsku či Moldavsku. Peníze dokážeme vytrasovat po Evropě, dál už ne. Ženy, které to vybraly, nakonec vypověděly, že je oslovil bratranec z Nigerie s tím, že peníze jsou pro nemocnou maminku, tak je vybraly a poslaly dál. V tomhle případě jsme měli štěstí, že šlo o hotovostní platbu a dokázali jsme se dostat až na italský břeh, tam jsme ale skončili.

Ve valné většině případů ale peníze odcházejí bezhotovostně. V řádu minut jsou mimo Evropu, ani banka odchozí platbu nedokáže zastavit. Peníze se pak promění na kryptoměnu a nemáme šanci. Jen v případě, že peníze skončí na českém účtu a podvedený přijde včas, tak sumu dokážeme zajistit. To se stává málokdy. Většinou jdou peníze rovnou do zahraničí a jsou nedohledatelné.

Podvodů na internetu je ovšem více druhů, přibližte je…

Jako reakce na situaci v zemi jsou to SMS podvody s nabídkou různých příspěvků či dávek. V tomhle případě si podvodník zřídí fiktivní webovou stránku ministerstva s přesmyčkou písmen. Vypadá to věrohodně, ale… Po kliknutí na odkaz a vyplňování formulářů v domnění, že žádají o dávku, na kterou mají nárok, lidé dávají podvodníkovi své údaje na bílém podnose. Stránka vypadá realisticky, oslovený bez dalšího přečtení potvrzuje další SMS zprávy a peníze odcházejí z jeho účtů. Mnohdy si podvodníci stihnou vzít i úvěr, dokáží se totiž s daty dostat do internetového bankovnictví, a tam si v klidu přidají své vlastní telefonní číslo a mohou účet nebo kartu ovládat.

Velmi oblíbené jsou podvody inzertní. Při nich podvodník nabízí ulehčení prodeje tím, že nabídne dopravu a platbu přes platební bránu. Pošle formulář, kde opět podvedený vyplní své údaje. Tím podvodník získává vše, co potřebuje a převádí si peníze pryč. Při každém inzerátu na jakékoliv inzertní platformě přijde minimálně jedna taková nabídka na dopravu a její uhrazení. Vždycky se někdo chytí a vůbec si neuvědomuje, že vyplňováním údajů do formuláře je vlastně předává podvodníkovi.

Velkou část mezi podvody tvoří podvody investiční. Lidé s vidinou skvělé investice a následného zisku reagují na inzerát, kde se na něj usmívá mediální známý člověk (sportovec, herec, pozn. aut.) s titulkem, že také výhodně investoval. Dotyčný člověk se chytí a vyplní své údaje. Následuje volání přes whatsapp, kam si zprávy překládají do velmi dobré češtiny, a vysvětlování, jak je investice výhodná. Psaní zpráv mnohdy nahrazuje telefonování, pro které si podvodníci platí bílé koně s velmi dobrou přesvěčovací schopností. Je až zarážející, že kdyby někdo přišel k domovním dveřím a nabídl výhodnou investici s potvrzením o převzetí peněz, tak to lidé neudělají, ale na internetu kliknou a pustí se do investování. Úplně nejhorší je, což se v těchto případech také stává, že tihle lidé dokáží člověka donutit, aby si to svého počítače nainstaloval vzdálený přístup. Podvodníci ovládají počítač s přihlášenou vlastní bankou a on si tam dělá, co si zamane.

Řekněte, jaké podvody jsou nejčastější?

Podvodné smsky.Zdroj: se svolením PČRV poslední době jsou nejčastější podvody na inzertních portálech při prodeji zboží právě s nabídkou na zprostředkování dopravy. S tím se setkáváme denně. Vymýtit se to nedá, je jich neuvěřitelné množství a vždy někdo naletí na dopravu zdarma. Následují podvody investiční. Pravidelně se také opakují podvody přes chatovací platformy nejprve s žádostí o telefonní číslo od někoho, koho dotyčný zná, a pak následuje zaslání dalších údajů a kódu, jehož postřednictvím se podvodník dokáže dostat k účtu a peníze přeposlat na jiný.

Poraďte, co mohou tedy lidé nají dělat, aby se nezařadili do skupiny podvedených?

Za prvé si musejí uvědomit, jaké údaje nikdy nikomu nesmějí sdělit. Na to je upozorňuje už bankovní úředník. Rozhodně nikdy nesmí říci PIN nebo CVV kód ze zadní strany platební karty. Pozorně číst potvrzovací SMS jak ze své banky nebo od mobilního operátora, které vždy obsahují varování, aby údaje nesdělovali třetím osobám. V žádném případě je nikomu nepřeposilat, i když podvodníci budou naléhat.

Nereagovat na SMS z neznámých čísel a neuváženě otevíra odkazy z nich. Při investičních nabídkách nedávat vládu nad svým počítačem. Při inzerátech nereagovat na nabídky dopravy zdarma. Nereagovat na telefonáty rádoby bankovních úředníků, kteří tvrdí, že je účet napadený. Rozumné je telefon položit a zavolat do své banky, svému bankovnímu poradci a situaci si ověřit.

Důležité je mít silné a na každý internetový obchod jiné heslo. Podvodníci jsou schopní zablokovat e-maily i celý počítač. Jen opatrností tomu jde zamezit. Mnohdy je rozumnější si zboží objednat na dobírku, nic neplatit předem, i když to může být o pár desítek korun dražší.

A když už se tak stane, tak…

Neváhat a okamžitě věc řešit. Zavolat do banky, požádat o pozastavení platby. Přijít na policii a případ oznámit. Mnohdy totiž rozhodují minuty nebo hodiny. Některé banky neodesílají peníze hned a bývá ještě šance odchod peněz zastavit.

Varování policie před podvodníky.Zdroj: Policie ČR