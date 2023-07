Podolský most na Písecku je opět prohlášený kulturní památkou. O památkovou ochranu přišel v roce 2020, kdy o tom rozhodl Nejvyššího správní soud. Národní památkový ústav proto podal novou žádost o památkovou ochranu mostu na ministerstvo kultury (MK). Ministerstvo zapsalo most na seznam kulturních památek letos 1. června. ČTK to řekl Pavel Hájek, vedoucí odboru evidence a dokumentace Národního památkové ústavu (NPÚ) v Českých Budějovicích. Most vybudovaný v letech 1939 až 1942 přes řeku Vltavu mezi obcemi Podolí a Temešvár na Písecku, patřil ve své době k největším v Evropě.

Přehradní nádrž Orlík na Vltavě u Podolského mostu za nízkého stavu vody. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

"Prvního ledna 1988 začal platit nový památkový zákon, který změnil způsob prohlašování památek za kulturní památku. Podle starého zákona se zapisovaly objekty do takzvaných rejstříků na základě rozhodnutí okresních národních výborů. Když bylo zřejmé, že skončí platnost starého zákona, nastalo v památkářské obci zděšení a těsně před skončením platnosti toho zákona se do památkové ochrany navrhlo v Jihočeském kraji asi 500 objektů, mezi nimi i Podolský most," řekl Hájek.

Do rejstříku se ale povedlo most zapsat až v lednu 1988, tedy v okamžiku, kdy už starý zákon neplatil. To se památkou mohla stát už pouze stavba, kterou za památku prohlásilo MK. Podolský most toto nesplňoval, a tak soud v listopadu 2020 rozhodl, že most byl do seznamu památek zapsaný protiprávně. NPÚ se tak musel k mostu přestat chovat jako k památce. Zápis na seznam kulturních památek z 1. června letošního roku situaci mění. "Je to nové prohlášení, které je platné a nezpochybnitelné," řekl Hájek.

Památkáři uvedli, že devítiobloukový Podolský most je vrcholem československého mostního stavitelství před druhou světovou válkou. Je v místech, kde původně stával řetězový most, který v letech 1847 až 1848 postavila firma voraře a stavitele jezů Vojtěcha Lanny. Oba mosty stály vedle sebe 18 let do roku 1960, kdy údolí Podolska zmizelo pod hladinou orlické přehrady. Díky tomu, že byl starší řetězový most v roce 1959 prohlášen kulturní památkou, nezmizel pod vodou, ale dělníci ho rozebrali a přemístili na řeku Lužnici k obci Stádlec. Dnes se jmenuje Stádlecký most a je jedním z nejstarších dochovaných řetězových mostů ve střední Evropě. Od roku 1989 je Stádlecký most národní kulturní památkou.

Železobetonový Podolský most postavila v letech 1939 až 1942 firma B. Hlavy z Prahy za 26 milionů korun. Most je dlouhý 510 metrů, široký 8,5 metru, silnice je ve výšce 55 až 65 metrů nad hladinou Orlické přehrady. "Pro svou vznosnost a lehkost je most někdy přezdívaný Brána do nebe," uvedla Jana Štorková z Národního památkového ústavu.