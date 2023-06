„Vize architektů se nyní proměňují v jasně daná pravidla, která na dlouhé roky dopředu určí, jak se bude v místě stavět. Město Tábor odhaduje, že čtvrť s až sedmi sty byty ve čtyřech různých typologiích, občanskou vybaveností a veřejnými prostory včetně rozšířeného stávajícího parku bude vznikat mnoho let, odhadem deset až patnáct let. Území je v plánu zastavět čtyřpodlažními viladomy, koncentrovanými městskými domy, vyššími bytovkami a nájemním deskovým domem, který uzavírá park před zimním stadionem. Vstup do nové čtvrti je navržen náměstím na křižovatce ulic Kyjevská a Kpt. Jaroše,“ popsal mluvčí radnice Luboš Dvořák.

Záměry města veřejnosti představila za autory vítězného návrhu z ateliéru Norma architekti Jana Moravcová a krajinářská architektka Pavlína Malíková, vedoucí Kanceláře architekta města Kateřina Čechová a starosta Tábora Štěpán Pavlík.

„Jedná se o významné parcely v centru města, které chceme smysluplně využít, napojit je na okolí. Vítězný architektonický návrh jsme rozpracovali pod taktovkou Norma architekti do podoby územní studie. Dále máme k dispozici i ekonomický model firmy 4ct, která říká ve variantách, jak by šlo celé území ufinancovat a s jakou mírou zapojení města,“ uvedl starosta Štěpán Pavlík.

Podle architektky Jany Moravcové má město Tábor díky plánované čtvrti šanci zastavit klesající demografickou křivku počtu obyvatel.

„Lidé se budou stěhovat do větších měst. Tábor má díky Dvorcům příležitost zmírnit úbytek obyvatel.“ Architektka dodala, že je důležité, aby dostatek bytů zůstal v nájemním režimu. Řada zájemců o bydlení totiž nebude mít dostatek peněz na nákup nemovitosti.

Areál v budoucnu nabídne kromě bytů mimo jiné plnohodnotný park, služby, komerční prostory, mateřskou školu, komunitní dům s prostory pro spolky. Důležitým faktorem je parkování. Architektonický návrh počítá s výstavbou zhruba 770 parkovacích míst pro potřeby nových obyvatel a návštěvníků čtvrti. Další markantou projektu je voda, která v něm hraje důležitou roli. Jak vysvětlila architektka Pavlína Malíková, v plánu je využití zatrubněného potoka, který aktuálně není vidět. Záměrem je vyvést ho na povrch, začlenit do struktury parku a využít pro chytré hospodaření s dešťovou vodou.

„Projekt také plně a důstojně respektuje význam a pozici památníku popraviště z 2. světové války, který je obklopen zelení v těžišti parku,“ dodal mluvčí.

Veřejnost měla nejvíce výhrad k městskému bytovému „domu u parku“, který je navrhován na hraně parku a parkoviště u zimního stadionu a poblíž osmipatrového domu v Buzulucké ulici, který stojí naproti přes ulici Václava Soumara. Architektka Jana Moravcová zdůraznila, že „Dům u parku“ nezhorší světelné podmínky pro okolní obyvatele, nebude působit jako bariéra, neboť vznikne v dostatečné vzdálenosti od stávající zástavby.

„O podobě domu není zatím ještě rozhodnuto. Jeho další podobu - výšku, členění společných prostor či kapacity parkování - město s odborníky prověří ještě před tím, než se bude pokračovat v pořizování změny územního plánu,“ uzavřel Luboš Dvořák.