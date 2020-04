Se dvěma promilemi alkoholu způsobil škodu za 25 tisíc korun.

Policie - ilustrační foto. | Foto: Zdroj: policie.cz

Dopravní policisté z Tábora řešili případ muže (23 let), který se vydal na jízdu ulicemi Sezimova Ústí opilý. "V důsledku předchozího požití alkoholických nápojů nezvládl svůj vůz, kdy při projíždění křižovatky vyjel na chodník a následně narazil do oplocení přilehlého pozemku. Následná odborná zkouška na přítomnost alkoholu prokázala hodnotu bezmála dvou promile. Svým jednáním způsobil hmotnou škodu ve výši 25 tisíc korun. Muž se tak stal důvodně podezřelým ze spáchání trestného činu, a to přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Čeká jej soud, kde je ohrožen trestem odnětí svobody na dobu od šesti měsíců do tří let, peněžitým trestem nebo trestem zákazu činnosti," popsal mluvčí policie Miroslav Doubek.