Tento okrasný strom pochází z Japonska a Číny, v Evropě se objevuje až po roce 1913, může dorůst 7 až 10 metrů do výšky a 5 až 8 metrů do šířky. Na květenství má velký vliv počasí. „Kvést mohou dva až tři týdny, ale nesmí přijít mráz, který by je spálil. Nejvíce práce máme s úklidem jejich opadaných květů, ale ta krása, za to stojí,“ vysvětlila již dříve zahradnice Vendula Blechová.