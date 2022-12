Nejvyšší příčku si od našich čtenářů vysloužil článek o Devětašedesátileté Janě Kaprálové, která žila už 14 let v maringotce u lesa poblíž čistírny odpadních vod v Chýnově na Táborsku. Společně s ní tam přebývalo přibližně 40 koček. "Zhruba 30 je mých, další desítka jich občas přijde, občas zase odejde," potvrzuje Jana Kaprálová Deníku a dodává, že chovu koček se věnuje už od svých tří let. Více ZDE :

Když se to nepovede a praskne bednění s čerstvě nalitým betonem

V prosinci v Táboře v Ústecké ulici zalila nedopatřením betonová směs dvě zaparkovaná auta. Stalo se tak v rámci stavebních prací, kdy současně se zateplováním městských bytů se dělá i opěrná zeď. Na místě zasahovali i táborští strážníci. Podle zástupce velitele Pavla Šimka zde došlo k poškození bednění a čerstvě nalitý beton z něj následně vytekl na dva zaparkované osobní vozy. Více ZDE:

Dvě loupeže a napadení školačky. Táboráci se začínají bát chodit večer ven

Mezi mnoha Táboráky se v poslední době šíří strach z agresivních part mladistvých a dětí. Napomohlo tomu i několik událostí z poslední doby: dvě loupežná přepadení a také napadení jedenáctileté školačky, kterou zkopalo několik jiných dívek. Více ZDE:

Sexuální obtěžování. Pedagog ze základky měl zneužívat děti i za pomoci drog

Oblíbený pedagog působící na základce v Táboře, který organizuje hned celou řadu mimoškolních aktivit. Nejspíš však také sexuální agresor, policisté ho již za toto podezření stíhají a hledají další svědky. Podařilo se nám získat svědectví jedné z obětí údajného zneužití. Více ZDE:

V Chýnově už kočky netrpí. Zapojil se i hejtman Martin Kuba

Situace ohledně týraných koček v Chýnově v úterý doznala zásadní změny. Byly odebrány a umístěny do útulků. Táborský odbor životního prostředí zahájil v úterý odchyt několika desítek koček v Chýnově v lokalitě neutěšeného chovu chovatelky Jany Kaprálové. Více ZDE:

Festival Mighty Sounds proměnil táborské letiště v mraveniště. Podívejte se

Táborské letiště v červenci ožilo 16. ročníkem hudebního festivalu Mighty Sounds. Ve dvacetihektarovém areálu to vypadá po otevíračce jako v mraveništi. Mightypeople nezklamali a dorazili v hojném počtu, podle odhadů pořadatelů jich může být až deset tisíc. Podívejte se, jak to na Čápově dvoře vypadalo v pátek 8. července ZDE:

Učitel gymnázia schvaluje invazi Ruska: Až lidé prozřou, tak z toho zešílí, říká

Marek Adam je učitelem dějepisu na soběslavském gymnáziu. A zároveň také místopředsedou Aliance národních sil, strany, která schvaluje a podporuje takzvanou „demilitarizaci a denacifikaci“ Ukrajiny, o kterou se právě nyní „pokouší“ Rusko. Více ZDE:

Na Mlíčňák Táboráci vzpomínají dodnes s nostalgií. Lahůdky nabízel přes 30 let

Už v dobách první republiky se mohl Tábor pyšnit obchodem s kávou, čajem a koloniálním zbožím Karla Kulíka, v samém srdci města – na dnešním Křižíkově náměstí. Velkopodnikatel s koloniálním zbožím Kulík provozoval své obchody od 30. let minulého století jen v několika městech, například jeden z nich byl na Václavském náměstí v Praze. Více ZDE:

Most v Plané nad Lužnicí srovnají se zemí, zastoupí ho jednosměrné přemostění

V Plané nad Lužnicí pokračuje jedna z nejnákladnějších investic v režii kraje. Zhotovitel už vystavěl pod řekou Lužnicí betonový kanál, do kterého překládá veškeré sítě. Plánský most čekala v červenci celková uzavírka. Nový most spojující město s obcemi Ústrašice, Zhoř a dalšími v okolí má být hotov v květnu 2023. Více ZDE:

Život na zámku není peříčko. Na Brandlíně je vítán každý návštěvník

Bývalý úspěšný automobilový závodník si před osmnácti lety pořídil chátrající zámeček u Tučap na Táborsku. Ve stejnojmenné osadě Brandlín, která má jen několik málo stálých obyvatel, Petr Vojáček finišuje s jeho rekonstrukcí. Na návštěvu pozval nejen Deník, na malém panství rád vítá hosty i z řad veřejnosti, dokáže si totiž užít roli chalupáře, kastelána i průvodce. Podívejte se, co všechno u něj na Brandlíně lze objevit. Více ZDE:

