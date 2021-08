Hodně prořídlý hlasovací lístek dostanou na podzim do rukou voliči při parlamentních volbách. Na jihu Čech bude stran, hnutí a koalic zhruba o třetinu méně než před čtyřmi lety. Tehdy kandidovalo v kraji 25 subjektů a v celé České republice pak ještě o šest více.

V úterý 3. srpna 2021 dopoledne k 10. hodině podalo na krajský úřad kandidátní listiny 16 subjektů. Nakonec jich bylo 18 do 16. hodiny, kdy končil zákonný termín. Hlavní důvod, proč politický peloton prořídl, je ustavení několika koalic. Poskládaly je i strany tradičně samostatně zastoupené v poslanecké sněmovně, aby zvýšily své šance na počet získaných křesel.

Podle Aleny Karvánkové z odboru legislativy a vnitřních věcí krajského úřadu mají nyní politické subjekty čas do 9. srpna na úpravy kandidátek. "Jedna strana už doplňovala a měnila pořadí," zmínila Alena Karvánková, co lze nyní ještě předělávat v odevzdaných dokumentech. "Nebude toho moc," naznačila však Alena Karvánková, že to v parlamentních volbách je spíše ojedinělý postup. Nejvíce změn se dělá při komunálních volbách.

V jižních Čechách podalo kandidátku 18 následujících subjektů:

politické hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD);

koalice SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09;

politická strana Česká strana sociálně demokratická;

koalice PIRÁTI a STAROSTOVÉ;

politická strana Komunistická strana Čech a Moravy;

politická strana VOLNÝ blok;

politická strana Aliance pro budoucnost;

politické hnutí ANO 2011;

politické hnutí PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty;

politické hnutí ALIANCE NÁRODNÍCH SIL;

politické hnutí Hnutí Prameny;

politická strana Urza.cz: Nechceme vaše hlasy; ke svobodě se nelze provolit. Odmítneme každou politickou funkci; nechceme totiž lidem nařizovat, jak mají žít. Máme jinou vizi.;

politické hnutí Trikolora Svobodní Soukromníci;

politická strana Strana zelených;

politická strana Moravané;

politická strana Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska);

politické hnutí Švýcarská demokracie;

politické hnutí Otevřeme Česko normálnímu životu.

Po posledních volbách do poslanecké sněmovny, v nichž odevzdali Jihočeši 315 319 platných hlasů, zasedlo v Praze třináct zástupců regionu. Letošní volby se budou konat 8. a 9. října. Podle zákona bude opět možné hlasovat zvláštním způsobem i v karanténě nebo v izolaci kvůli koronaviru, pokud bude do 15. září trvat stav pandemické pohotovosti nebo nouzový stav alespoň v nějaké části České republiky kvůli koronaviru.