VAJEČNÝ ASPIK S HOUBAMI

Takzvaná vaječná tlačenka je velmi populární a velmi rád ji připravuji i ve variantě s kyselými houbami, které ve vaječné hmotě vytvoří velmi zajímavou mozaiku. Potřebujete mít: 6 vařených vajec, 120g majonézy, 30 – 40 g plnotučné hořčice, 120 g nakládaných hub, 40 g želatiny (2 sáčky), petrželová nať, sůl, ocet, nemastný zeleninový vývar. V rendlíku nebo kastrůlku, který půjde vložit do vodní lázně, rozmíchejte v zeleninovém vývaru želatinu, přisol ji a nech v horké lázni zahřát asi na 70 stupňů. Želatina se rozpustí, a pokud se z ní

vysráží škraloupek nečistot, seberte je děrovanou plochou lžící. Nakonec přilijte do želatiny ocet. Měla by být výrazněji slaná a nakyslá. I když na sáčku se želatinou bude informace, že 20 gramů želatiny patří na 500 mililitrů vody, tedy půl litru, připravte želatinu jen v polovině deklarovaného množství. Uvařené vejce oloupejte a rozdělte zvlášť žloutky a bílky. Žloutky nastrouhejte nebo protlačte přes síto a rozšlehejte je s majonézou, hořčicí. Bílky nastrouhejte na jemném struhadle nebo drobně posekejte a nechte stranou. Nakládané houby nakrájejte na menší kousky nebo plátky. Petrželovou nať, popřípadě pažitku nasekejte na drobno a vše vmíchejte do fáše se žloutky. Přidejte bílky a ještě teplou ne však horkou želatinu. Metličkou vše důkladně promíchejte a řídkou hmotu vlijte do připravené formy nebo mísy. Vaše dílo nechte v chladu nejlépe do druhého dne důkladně ztuhnout. Při vyjímání aspiku z formy lehce uvolněte okraje formy, kde zpravidla aspik přischne. Potom formu otočte dnem vzhůru a jídelní nebo mazací nůž zasuňte podél stěny formy a zlehka na aspik zatlačte tak, aby se mezi stěnu a rosol dostal vzduch. Aspik by mněl pomalu z formy vypadnout