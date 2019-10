Usnesení týkající se daru Římskokatolické církvi a nákupu pozemku, na kterém je městský hřbitov, považuje zastupitel a bývalý starosta Petr Hynek za pochybná.

„Domluvili jsme se, že to tak nenecháme, podali jsme trestní oznámení na neznámého pachatele. Přejeme si řádné vyšetření, kdo a jak v této věci vystupoval. Jestli tam nebyly vedlejší zájmy

a podobně,“ vysvětlil důvody rozčarování opozice.

ŽÁDNÉ POCHYBENÍ

Jak potvrdil veselský starosta Vít Rada o oznámení na policii ví, svědomí má však čisté. „Momentálně se konají nějaké výslechy, všechno je v šetření. Myslím si, že jsme vše udělali správně. Nevidím tam žádné pochybení,“ sdělil.

Záležitost již jednou prověřovali kontroloři Václav Suchan, Helena Brůhová a Dara Bártová. Zabývali se, jak fungováním spisového řádu, tak i samotnou žádostí o dar faráře Stanislava Brožky.

„Prověřovali jsme celý úřad, mluvili jsme se starostou, tajemníkem, odborem vnitřních věcí i podatelnou,“ konstatoval Václav Suchan. Kromě asi měsíčního zpozdění v podání žádosti nenašli jiný nedostatek a doporučili důslednější dodržování spisového řádu.

Kontrola spisovny se bude opakovat, opoziční zastupitel Jan Mach se jí chce osobně zúčastnit. „Kontrolní výbor byl podle mě mystifikován, jeho zpráva mě vůbec neuspokojila. Žádal jsem, aby byl prověřen výkon spisové služby a zápisy před a po. On zkontroloval pouze poslední verzi dokumentu, přeji si prověřit jednotlivé záznamy krok po kroku v programu,“ vysvětlil rozčíleně.

ŠPATNÝ ODHAD

Názor do foroty přidal i Petr Hynek. „Připadá mi, že to překroutili, aby to zastupitelstvem prošlo. Změnila se výše daru a začalo se jednat o koupi hřbitova, který je podle nás navíc špatně finančně oceněn,“ uvedl.

Záležitost neprojednala ani rada města. „Pan starosta nebyl schopen vysvětlit proč? Jeho jednání mi přijde krajně podezřelé. To, co tvrdí, může vykládat nějakému přidavači, ale ne mě, co dělám na úřadě dvanáct let. To není transparentně projednávaná záležitost. S městskými prostředky by se mělo řádně hospodařit,“ dodal Petr Hynek.

První muž radnice se však brání a jednání opozičních zastupitelů odsuzuje. „Mají pocit,že s dokumentem bylo manipulováno. Jejich filozofii nechápu. Mrzí mě to, že to dělají. Kdyby jejich činnost byla ku prospěchu města, jak jejich zastupitelský slib říká, tak by to z jejich strany bylo mnohem účelnější,“ myslí si Vít Rada.

