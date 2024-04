Květinová farma Svazenka slaví úspěchy a nevěsty stojí fronty na její luční kvítí. Deník se podíval přímo na místo, za zahradnicí, co se nebojí špinavé práce, a navíc tím bojuje i proti předraženým dovozům květin a vykořisťování žen ze zemí třetího světa.

Utíkala do zahrady

Její plán začal mít reálné obrysy asi před třemi lety. „Dříve tu bývalo zahradnictví nejdříve Vondrákovo a potom Vodičkovo, nejen to mě inspirovalo,“ směje se. „Měla jsem náročné miminko a stále mám, tak jsem potřebovala někam vždycky na chvíli utéct a zaměstnat se trochu jinak. Tak mě napadla zahrada,“ prozrazuje Barešová.

Zjistila, že ji práce naplňuje a pomalými krůčky se její farma rozrůstá. „Mám to asi po babičce, dělala celý život na poli, a i mě to nějak táhlo k půdě. Vyprávěla mi, jak brala děti s sebou, a to se mi moc líbilo,“ popisuje. Během koronaviru nemohla dělat svou profesi a mateřská jí nenabízela dostatečný přísun financí. „Bylo to fakt málo, zahrada a květiny mi připadaly jako dobré možnosti přivýdělku,“ vypráví sedmadvacetiletá Iveta.

Její vize nadchla i přítele Tomáše Zemana, který ji ve všem podporuje. Na zahradě navíc chová pávy, kachny běžce a také včely. „Všechno to do sebe zapadlo. I on chtěl pěstovat květiny, ale tehdy v začátcích jsme se považovali jen za blázny. Říkali jsme si, kdo to bude kupovat, když všichni chtějí krásné gerbery nebo růže,“ dodává.

Pamětníci si zahradnictví v místě pamatovali a volali na ně často z Parkánu, že tam chodili třeba pro zeleninu. I to je nakopávalo a budilo v nich vášeň a energii pro věc. Nyní obnovují i staré skleníky.

Vazba přímo od zahradnice

Pěstuje tulipány, narcisy, lilie, gladioly, jiřiny, ale třeba i eukalyptus, cínie, krásenky, hledíky a řadu lučního kvítí od mrkvic přes kokošky až po ostrožky. „Luční kvítí je hodně žádané na svatební kytice. Někdy musím zákaznice i odmítat. Teď na jaře k tulipánům přidávám různé napučené větvičky, kočičky, sušené vazby, šeřík, ráda kombinuji a vše sama vážu,“ popisuje Barešová.

Začátky podle ní nebyly lehké. „Byl to systém pokus omyl. Bývala jsem vzhůru i do tří do rána, všechno jsem se naučila z youtube a instagramu. Je skvělé, že se dnes může člověk rozhodnout a být, čím chce,“ míní.

Kvítkomat i místní podniky

Svoje produkty prodává v samoobslužném kyblíčku Na Parkánech, ale také spolupracuje s místními firmami. „Kytky ode mě berou pravidelně ve Fiori e caffé na náměstí, květiny nosím také do restaurace Triko, vracejí se mi pravidelní odběratelé, ale frčí i náš kvítkomat. I když přibývá krádeží,“ uvádí nejnovější postřeh. Většinou prý kradou děti a lidé pod vlivem alkoholu. „Minulý rok šlo asi o sedm kytek za celou sezonu, letos už jich zmizelo víc než deset,“ vypočítává.

Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Na kvalitní prodejní automat zatím nemá dostatek financí, snaží se ale požádat město o instalaci prodejní skříňky. „Zvolila jsem levnější variantu, vyrobenou ze skříně, takový kvítkomat, které mívají běžně různé farmy. Líbil by se mi někde v dosahu, třeba u zemědělky,“ uvádí dále s tím, že se snaží vyjednat povolení pro jeho umístění.

Iveta, která pochází z Nové Vsi u Chýnova, začala podnikat i další kroky k rozšíření podnikání. „Baví mě ten posun. Začínala jsem se záhonkem a teď je za mnou vidět kus práce. Tomáš moje nápady respektuje, nyní jsem si pronajala v Nové Vsi tisíc metrů, protože v Táboře mi prostory už nestačí. Koupila jsem si tam i pole,“ zmiňuje nadšeně.