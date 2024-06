Vycházková trasa, respektive korzo kolem táborské nádrže Jordán čeká oprava. A aby se co nejvíce místo líbilo a vyhovovalo v rámci možností občanům města vznikla on-line Pocitová mapa na téma na téma Korzo Jordán. Do konce června se zde mohou občané vyjadřovat.

Pocitová mapa Korzo Jordán. | Foto: Eva Oupicová

Jak informovala koodinátorka Zdravého města tábor Eva Oupicová, korzo je rozdělené na několik oblastí, a to na prostor za gymnáziem "u Hrzána", u Trafačky a dopravní hřiště s novým sídlem městské policie.

"Zdravé město se spojilo s Kanceláří architekta města Tábor (KAM). Na základě projektu z participativního rozpočtu je připravována rekonstrukce prostoru u Hrzána, v souvislosti s rekonstrukcí Trafostanice připravujeme revitalizaci jejího okolí, změny dozná dopravní hřiště s novým stanovištěm Městské policie a své záměry mají i soukromí investoři.

Na břeh Jordánu se po opravě hráze zase vracejí vrby. Prostě ke koloritu patří

Aby připravované změny posílily to dobré, co v místě oceňujete, a cíleně pracovaly s problémy, které vás zde nejvíce trápí, vznikla již zmíněná pocitová mapa, do které se můžete zapojit," uvedla Eva Oupicová s tím, že díky zpětné vazbě od občanů může město lépe plánovat a realizovat úpravy, které budou odpovídat potřebám a přáním občanů Tábora.

Doplňuje, že občané se nemusejí obávat nějakého složitého vyplňování. "Čeká je jen šest otázek a na konci zadají věk a pohlaví. Žádná data o účastnících dotazníku nesbíráme," ujišťuje.

Jak se zapojit?

1. Klikněte na odkaz zde

2. Označte místa na mapě, která se vám líbí, která byste chtěli změnit, nebo která byste rádi využívali jinak.

3. Přidejte své komentáře a nápady.

Mapa je on-line k dispozici do 30. června

#youtube|kjatchEWtWI?si=0KH1s2SV1jCQXxFT#