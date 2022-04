Pokud bychom aktuální počet evidovaných nezaměstnaných srovnávali se stejným obdobím loňského roku, v evidenci jich nyní je skoro o 500 méně.

„Musím pochválit management místních firem, který na četné změny průběžně reaguje a daří se mu přizpůsobovat se situaci bez významných dopadů na zaměstnanost v regionu,“ uvedl Pavel Kaczor a dodal, že jej vývoj na trhu práce příjemně překvapil.

„Místním firmám určitě pomohlo i to, že řadu dlouhodobě neobsazených míst mohly nabídnout uprchlíkům z Ukrajiny. Jak již jsem opakovaně řekl, vůle pracovat je u nich velmi vysoká, a nemají problém nastoupit ani na místa hluboko pod úrovní jejich kvalifikace,“ doplnil.

Firmy aktuálně prostřednictvím ÚP nabízejí 3 804 volných pracovních míst. Míra nezaměstnanosti na Táborsku meziměsíčně poměrně výrazně poklesla, a to na 3,1 procenta (na konci předchozího měsíce to bylo 3,5 procenta). Loni ve stejném období to bylo 3,9 procenta.

Míra nezaměstnanosti za celou republiku aktuálně činí 3,4 procenta, takže Táborsko se stále drží pod průměrem ČR. V aktuálních statistikách EU je ČR stále na prvním místě s dlouhodobě nejnižší nezaměstnaností. Průměrná míra nezaměstnanosti v EU aktuálně činí 6,2 procenta, na Slovensku 6,5 procenta, ve Švédsku 7,3 procenta a ve Španělsku 12,6 procenta.