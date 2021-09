Aktuálně je na úřadu práce hlášeno 3 799 volných pracovních míst, tedy o 35 méně, než před měsícem. Statisticky se tedy jedná spíše o stagnaci. Největší poptávka je stále po pomocných a nekvalifikovaných pracovnících, a to platí i pro celou ČR.

Celkem 493 evidovaných uchazečů je naopak významně limitováno péčí o nezletilé dítě. „Při hledání práce tedy musí mnohdy brát v potaz celou řadu faktorů a omezení, včetně například špatného dopravního spojení z některých obcí v okrese, zejména jedná-li se o práci ve směnném provozu. Každopádně tři ze čtyř evidovaných vrátíme na trh práce nejpozději do 6 měsíců,“ dodal Pavel Kaczor.

„Tuto věkovou skupinu mnozí zaměstnavatelé bohužel nepreferují, ale z mého pohledu je to velká škoda, protože jde vesměs o lidi velmi pracovité a loajální, a rovněž potenciál naučit se zacházet třeba s moderní technikou je u nich stále relativně vysoký,“ sdělil ředitel.

Z uvedeného počtu má celkem 385 uchazečů nějaký zdravotní hendikep, nicméně i tuto skupinu nezaměstnaných se daří vrátit na trh práce. Ještě před dvěma lety tvořili zdravotně hendikepovaní přibližně čtvrtinu všech evidovaných. Stejně tak je významně zastoupena skupina nad padesát let (aktuálně 882 osob).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.