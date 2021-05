Hygienici na jihu Čech v pondělí zaznamenali 45 případů SARS-CoV-2. Počet vyléčených se zvýšil o 629 na 90 676 uzdravených, potvrzeno bylo 5 úmrtí. Dosud bylo v kraji verifikováno 1 673 úmrtí s COVID-19. Kumulativní počet diagnostikovaných je 95 992. Počet aktuálně pozitivních poklesl o 589 na 3 643 osob.

Laboratoře přijaly k PCR vyšetření 52 suspektních vzorků, potvrzeno dnes bylo celkem 45 případů, k nemocným přibylo 25 žen a 20 mužů. Nejvíce nových případů přibylo na Českobudějovicku (16).

„Prakticky v polovině verifikovaných případů byl zdrojem nákazy kontakt s pozitivní osobou v rodině, ve dvou na pracovišti, jeden případ se týkal školy a v jednom případě jsme zaznamenali import z Německa. Dnes výrazně přibylo vyléčených případů a počet aktuálně pozitivních Jihočechů klesl letos poprvé pod čtyři tisíce. Dostali jsme se tak v počtu aktivních případů na úroveň předvánočního týdne,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Z 3 643 aktivních případů je jich aktuálně evidováno 1 193 na Českobudějovicku, 532 na Táborsku, 469 na Písecku, 412 na Jindřichohradecku, 360 na Prachaticku, 359 na Strakonicku a 318 na Českokrumlovsku. „Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo v Jihočeském kraji dosud indikováno celkem 241 062 PCR vyšetření. V povinné karanténě se k pondělní 18. hodině nacházelo 1 755 osob, počet vyšetřených samoplátců v regionu je 14 858,“ konstatovala epidemioložka KHS Jitka Luňáčková

„V uplynulém týdnu bylo provedeno celkem 66 391 antigenních testů u 50 351 dětí a 16 040 pedagogických pracovníků. Zachyceno při nich bylo celkem 34 vzorků, z toho bylo 19 dětí a 15 dospělých. Metodou PCR bylo následně potvrzeno 16 pozitivních vzorků u 14 dětí a 2 pedagogů,“ uvedla ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Jihočeského kraje Marie Nosková.

Celkově bylo od 12. do 30. dubna v kraji ve školách provedeno 194 330 antigenních testů, z toho 142 075 testů dětí a 52 255 testů dospělých. Z nich bylo vyhledávacím testem pozitivně vytestováno 63 dětí a 37 pedagogů. Metodou PCR bylo z tohoto počtu dosud verifikováno 30 pozitivních případů u dětí a 8 u pedagogických pracovníků. V současné době je v karanténě celkem 25 tříd, z toho 11 v mateřských školách, 12 v základních školách a 2 na školách středních.

Podle dat KHS bylo kumulativně k pondělnímu večeru na jihu Čech pozitivních 49 809 žen a 46 183 mužů. Z celkových 95 992 dosud potvrzených případů je 27 543 z Českobudějovicka, 15 781 z Táborska, 15 631 z Jindřichohradecka, 12 089 z Písecka, 10 453 ze Strakonicka, 7 736 z Českokrumlovska a 6 759 z Prachaticka. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo dosud 9 784 dětí ve věku do 14 let, z toho 2 060 ve věku do čtyř a 3 561 od čtyř do devíti let, 9 345 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, 12 523 do kategorie 25 až 34 let, 16 203 do kategorie 35 až 44 let, 18 369 případů do kategorie 45 až 54 let a 13 706 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 16 062 nemocných patří věkové skupiny 65+, z toho 8 980 případů je ve věkové skupině 65 – 74 let a 7 082 ve věkové skupině 75+.

KHS Jihočeského kraje