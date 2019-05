Zřizovatelem Základní školy Mezimostí, jak se jí postaru říká, je město. Celý projekt hradí ze svého rozpočtu. Podrobnosti přiblížil starosta Vít Rada. „Je to časově napnutá akce, musí se stihnout do konce prázdnin, aby nenarušila výuku,“ vysvětlil. Podle něho stávající rozvody nesplňují současné normy.

Ředitelka školy Ilona Vránková kvůli tomu vyčerpala i pět dní ředitelského volna. „Pro ty nejmenší máme na ten týden připravenou alternativu ve formě školní družiny. Pro tyto účely hledáme vhodné místo mimo budovu,“ osvětlila.

Vysoutěžená firma už nyní začala s přípravnými pracemi kolem budovy, potom bude pokračovat i uvnitř. Na tři červnové týdny proto pedagogický sbor naplánoval většinu aktivit mimo školu.

SPOLUPRÁCE FUNGUJE

„Spolupracujeme s místními organizacemi – domem dětí a mládeže, kulturním domem a tělovýchovnou jednotou. Všichni nám vyšli vstříc a bezúplatně nám poskytnou prostory,“ popsala.

Škola díky rekonstrukci získá nové rozvody elektřiny, vody, kanalizace i rozhlasu. Ve všech podlažích také sociální zařízení.

Uvnitř objektu z roku 1907 je vše původní, to potvrdila i třídní učitelka prvního ročníku Miluše Nohavová. „I já jsem sem chodila jako dítě a od té doby se tu v podstatě nic nezměnilo. Už to bylo potřeba, snad se to všechno zvládne bez komplikací,“ doufá.

STARÉ ZÁŘIVKY

Na zastaralá svítidla upozornila i hygiena. „Měřila to tu i krajská hygienická stanice a zjistila, že osvit ve třídách již nevyhovuje normám,“ vysvětlila.

Podle ředitelky je prioritou bezpečnost žáků. „Nejdůležitější je zajištění bezpečnosti dětí, proto organizujeme akce a projektové dny mimo budovu. Návštěvy spřátelených vesnic v rámci projektu Tady je náš domov nebo setkání s pamětníky v rámci projektu Příběhy našich sousedů,“ popsala aktivity „krizového“ plánu.

Práce si ani nedovede představit. „ Jedná se o první velkou rekonstrukci vůbec a neskutečný zásah do budovy. Navíc chceme zachovat zdobné prvky objektu,“ dodala.

Z rekonstrukce mají dopředu trochu obavy. „Nemohu říci, zda se těšíme. Spíše se každý obává, jestli se to zvládne v termínu. Hlavně si přeji, aby prvňáci nastoupili v září podle plánu,“ upozornila.

NOUZOVÉ ŘEŠENÍ

V rukávu má i záložní řešení, které by však nerada využila. „Zvažujeme vyčerpání i dalších pěti dní ředitelského volna na září. Byla bych ale raději, kdybychom k tomu nemuseli přistoupit,“ uzavřela vyjádření.