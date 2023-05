Básník, cestovatel, hudebník a milovník života Lumír Slabý (+ 27. 4. 2019) odešel před čtyřmi lety do uměleckého nebe. Jeho poslední sbírka V Prostoru nad hvězdami je však natolik silná, že se jeho přátelé rozhodli složit poctu jeho životu skrz netradiční a unikátní výstavu obrazů jeho kamaráda, akademického malíře a pedagoga Teodora Buzu, který sbírky Lumíra Slabého pravidelně svou tvorbou obohacoval. Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 26. dubna od 18 hodin v místě pamětní desky na nábřeží vodní nádrže Jordán u botanické zahrady.

Básník Lumír Slabý (vpravo) společně s malířem a ilustrátorem Teodorem Buzu (vlevo) při křtu básnické sbírky. | Foto: Archiv redakce

"Spolupráce s Lumírem Slabým byla radost ze společného doteku hvězd. Moje obrazy k Lumírovým básním vnímám jako bránu do jeho poezie. Při selekci básní a obrazů na výstavu jsem se snažil dokonale respektovat výběr a autentický projev Lumíra. Jsem rád, že můžu přispět ke vzpomínce na svobodného člověka, který víc dával, než bral," přiblížil výtvarník a moldavský rodák Teodor Buzu, který v únoru převzal čestný titul Maestru in Arta - Mistr umění od prezidentky Moldavské republiky Maji Sandu.

Výstavu, visící na oplocení botanické zahrady, tvoří velkoformátové panely, které jsou jakýmisi otisky básnické sbírky Lumíra Slabého. Divák na každém z panelů, o jejichž grafickou podobu se postarala Monika Hamerníková z odboru kultury táborské radnice, najde báseň a k ní příslušný obraz Teodora Buzu.

"Zároveň panely doplníme QR kódy. Když si je divák načte do mobilního zařízení, spustí se audioverze básně, o jejíž načtení se postarala Pavla Kohelová Janková a o hudební podkres pianista Ondřej Kříž," sdělila Andrea Koblasová ze spolupořádajícího sdružení Fest2004.

Po zahájení výstavy u pamětní desky na konci Vančurovy ulice bude následovat letmá komentovaná prohlídka výstavy s Teodorem Buzu. Krátkou procházkou se pak návštěvníci dostanou do trafostanice na konci Dobrovského ulice, kde je bude čekat hudebně literární program.

"Ač jde o vzpomínku na tohoto táborského renesančního člověka, událost to ale smutná nebude, ba naopak! Pozvání přijala přední česká písničkářka Lucie Redlová, známá z kapel Docuku, MDŽ či Garde. Dcera skvělého skladatele a muzikanta Vlasty Redla chystá nejedno překvapení, a to i například s dalším vystupujícím - písničkářem, cestovatelem a pořadatel Open Micu Janem Řepkou. Bude to vůbec večer plný překvapení," prozradil fotograf a publicista David Peltán, který se rovněž na realizaci výstavy a dramaturgii vernisáže podílí.

Program dále doplní Slabého kapela Starý psi a mladý kočky a další hudební i nehudební přátelé Lumíra Slabého a Teodora Buzu, dojde i na čtení poezie. K dispozici bude na místě i poslední sbírka básní V Prostoru nad hvězdami.

Výstava bude nábřeží Jordánu zdobit do 31. října. Následně jsou vize, že by mohly být panely putovní a objevit se tak například v partnerských městech Tábora.

Výstavu pořádají přátelé Lumíra Slabého Teodor Buzu, David Peltán, Petr Vavruška, Martin Tlapa a Andrea Koblasová ze sdružení Fest2004, Radka Šimková, Žaneta Salusová a Monika Hamerníková z odboru kultury Města Tábor, Pavla Kohelová Janková, Oksana Németh či Petra Pavlíková. Výstavu zhotovilo grafické studio RUDI Tábor. Záštitu nad akcí převzal starosta Města Tábor Štěpán Pavlík.

"Když jsem ho v osmdesátých letech poprvé viděl zpívat v orchestru Heřmánek v kalhotách do zvonu a květované košili, působil na mě jako zjevení. Jeho svobodomyslný duch nám všem bude chybět," zavzpomínal již dříve na první setkání starosta Štěpán Pavlík.

Nezapomenutelný byl jeho odchod do důchodu. Z budovy banky, v níž dlouhá léta pracoval, totiž odešel po rukách. Lumír Slabý byl nepřehlédnutelnou součástí táborské kulturní scény dlouhá desetiletí.

Lumír Slabý se narodil 31. srpna 1950 v Táboře, kde i vystudoval Obchodní akademii. Nikdy nekouřil ani nepil alkohol. Věnoval se sportu, zejména volejbalu a plavání, i každodennímu otužovaní. Miloval hudbu (Mertu, Plíhala, Pospíšila, Prokopa i Stinga), četbu (Kainara, Hrubína, Steinbecka…), květiny a Václava Havla, s nímž si dopisoval. Veskrze celý život pracoval v bance jako úvěrový specialista. Práci však bral jako nutnost a nemohl se dočkat, až ze sebe kravaťáctví smyje v Jordáně, právě v místě pamětní desky.



Věnoval se cestování po celém světě, a to bez cestovních agentur. Ze zážitků vždy poskládal poutavé besedy a promítání nejen v rodném Táboře, ale po celé republice.



Lumír Slabý začal vydávat básnické sbírky po roce 1999 a zároveň pořádat hojná autorská čtení. Lidé se s ním mohli potkat při Barevných čtvrtcích táborského Divadla Oskara Nedbala, v knihovnách, pražských Open Micech, kde vystupoval například po boku Tara Fuki, Vladimíra Merty, Jana Řepky a mnohých dalších, nebo na stránkách almanachu Divoké víno. Zůstaly po něm sbírky Svisty (2003), Šeptání proti zlu (2004), Něco divokého (2006), Tanec v příboji (2009), Zkouška sirén (2014) a nyní V Prostoru nad hvězdami (2019).



Od 70. let působil jako zpěvák, textař, konferenciér a pak i vedoucí jedenáctihlavého tanečního orchestru Heřmánek. Následovala účinkování v roli zpěváka, skladatele a perkusisty v autorských folkových kapelách Starý psi a mladý kočky a Spadané listí i jazz funkové formaci KlikaVen. Jako textař se uplatnil nejen v domovských skupinách, psal také pro hudebnici Lenku Novotnou z kapely Colorful People.



Lumír Slabý umřel v Táboře 27. dubna 2019. Pochovaný je v Mladé Vožici.