Za uplynulých 24 hodin zaznamenali hygienici na jihu Čech 788 nově potvrzených případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Celkem 557 nemocných se uzdravilo, sedmnáct osob zemřelo. Kumulativní počet diagnostikovaných s COVID-19 od vypuknutí pandemie tak k úterní osmnácté hodině v regionu vzrostl na 42 602. Počet vyléčených se zvýšil na 36 158 a aktuálně pozitivních o 214 na 5 766 osob. Od loňského března zde v souvislosti s koronavirem hygienici verifikovali celkem 678 úmrtí.

Od pondělí do úterý přijaly laboratoře k vyšetření v regionu 961 suspektních vzorků a 98 vzorků od samoplátců. Potvrzeno bylo k 18. hodině 788 pozitivních případů. K nemocným přibylo 448 žen a 340 mužů. Nejvíce nových případů přibylo na Českobudějovicku (249), Táborsku (130) a Prachaticku (107).

„V jednom stu čtyřiceti případech byl zdrojem nákazy kontakt s pozitivní osobou v rodině a v osmi desítkách na pracovišti. Devět nákaz se týkalo škol. Nově onemocnělo také třiatřicet zdravotníků a jednadvacet klientů či pracovníků sociálních služeb. Osm osob se infikovalo při pobytu mimo region. U ostatních případů zatím nebylo možné zdroj nákazy určit,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Aktuální rizikový index protiepidemického systému PES platný pro celou ČR se v úterý 5. ledna zvýšil na 89 bodů. Hodnota indexu pro Jihočeský kraj setrvala druhý den v řadě na skóre 76, to bylo společně s Plzeňským krajem (76) opět nejméně ze všech regionů ČR. Nižší skóre v porovnání s průměrným celostátním indexem rizika znovu zaznamenalo všech sedm jihočeských okresů: Prachaticko (87), Českobudějovicko (85), Jindřichohradecko (84), Českokrumlovsko (81), Písecko (81), Táborsko (80) a Strakonicko (76).

Změna výpočtu indexu PES

Od středy se mění struktura výpočtu indexu rizika protiepidemického systému PES. „Nově již nebude mezi rozhodující kritéria patřit podíl pozitivních testů ze vše provedených. Tento údaj stále výrazněji ovlivňuje podíl antigenních testů, které pomáhají objevit bezpříznakové případy, které by v minulosti unikly pozornosti, zatímco v případě PCR testování jde většinou o indikované osoby s příznaky a tedy vysokým podílem pozitivity. Novým faktorem pro výpočet indexu se stává podíl hospitalizovaných, u nichž se pozitivita zjistí až v rámci nemocničního pobytu. Po povánočním poklesu počtu nových případů jsme dnes opět zaznamenali denní přírůstek téměř osm set případů. Takto vysoký výskyt znamená výraznou zátěž na zdravotnický systém a lůžkové kapacity jihočeských nemocnic. Při depistážích stále zjišťujeme velmi vysoký podíl přenosu infekce v rodinách, tedy i na seniory. Do doby, než se nám podaří seniorskou populaci efektivně ochránit očkováním je naší jedinou zbraní ohleduplnost. Moc o ní Jihočechy prosím,“ doplnila Kvetoslava Kotrbová.

Situace v okresech

Ze stávajících 5 766 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 1 727 na Českobudějovicku, 951 na Táborsku, 906 na Jindřichohradecku, 706 na Písecku, 496 na Strakonicku, 539 na Prachaticku a 441 na Českokrumlovsku. 678 nemocných v souvislosti s koronavirovou nákazou od vypuknutí pandemie zemřelo.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo v Jihočeském kraji dosud indikováno celkem 138 523 vyšetření. V povinné karanténě se k úterní osmnácté hodině nacházelo 1 856 osob. Počet vyšetřených samoplátců se v regionu zvýšil o 98 na 11 399,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v úterý večer na jihu Čech pozitivních od začátku koronavirové pandemie 22 737 žen a 19 865 mužů. Z celkových 42 602 dosud potvrzených případů je 12 832 z Českobudějovicka, 7 479 z Táborska, 6 170 z Jindřichohradecka, 5 153 z Písecka, 4 813 ze Strakonicka, 3 257 z Prachaticka a 2 898 z Českokrumlovska. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo dosud kumulativně 3 604 dětí ve věku do 14 let, z toho 730 do čtyř a 1 135 do devíti let. 4 279 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, 5 517 do kategorie 25 až 34 let, 7 295 do kategorie 35 až 44 let, 8 416 případů do kategorie 45 až 54 let a 6 138 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 7 353 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

Kam na testy

V lednu bude pokračovat dobrovolné antigenní testování obyvatel u poskytovatelů zdravotních služeb zařazených do sítě antigenních odběrových center. Vzhledem k tomu, že počet odběrových míst pro antigenní testování a jejich provozní doba se může měnit dle zájmu ze strany veřejnosti, je dobré sledovat webové stránky jihočeských nemocnic, nebo web Ministerstva zdravotnictví na adrese: https://koronavirus.mzcr.cz/antigenni-testovani/.

KHS Jihočeského kraje