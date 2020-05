U Břehova se podle policejního mluvčího Milana Bajcury čelně střetla dvě osobní auta.

Jen pár minut před půl šestou přijali policisté na lince tísňového volání 158 oznámení o vážné dopravní nehodě na silnici II/145, mezi Češňovicemi a Němčicemi, a to konkrétně v katastru obce Břehov, kde se čelně střela osobní vozidla tovární značky Opel a BMW.

Zároveň na místo vyjela hlídka dopravních policistů z Územního odboru Prachatice, k vyšetřování uvedené nehody. "Provedeným šetřením a ohledáním místa činu zjistili, že ve směru Češňovice – Němčice jela řidička (roč. 1980) vozidla Opel Astra, kdy z dosud nezjištěných příčin přejela do protisměru, kde se čelně střela s jedoucím vozidlem BMW X Drive, za jehož volantem seděla řidička (roč. 1974). Ve vozidle Opel se velmi těžce zranily dvě osoby mladší 15 let a samotná řidička. Zranění utrpěla i řidička z druhého vozidla," popsal nehodu Milan Bajcura.

Na místo dorazili i příslušníci zdravotnické záchranné služby a hasičského záchranného sboru.

Podle Petry Kafkové, tiskové mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje byly na místo okamžitě po nahlášení nehody vyslány posádky ZZS z Českých Budějovic (2x), Lhenic a aktivován byl i vrtulník LZS Bechyně. "U jednoho z dětí, bezprostředně po nehodě, došlo k selhání životních funkcí. Na místě byla přítomna lékařka, která ve spolupráci s operátorem ZOS, do příjezdu posádek ZZS JčK prováděla základní neodkladnou resuscitaci," přiblížila dění na místě nehody Petra Kafková a vyjádřila poděkování lékařce, která do příjezdu záchranky bojovala o život jednoho z dětí. Po příjezdu zdravotníků se podařilo obnovit u dítěte vitální funkce. Děti byly do nemocnice přepraveny vrtulníkem, ženy sanitkou.

"Zdravotnicí intenzivně prováděli resuscitaci zraněných, a to jak na místě, tak i během leteckého a pozemního transportu do nemocnice. Po pár hodinách, bohužel, obdrželi smutnou informaci o úmrtí jedné z nezletilých osob," doplnil Milan Bajcura.

Policisté komunikaci uzavřeli pro veškerý provoz z důvodu neprůjezdnosti a zajišťování stop. Případ je v šetření českobudějovických dopravních policistů a zároveň jejich kolegů ze Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru České Budějovice.