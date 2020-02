Táborský bazén má za sebou rozsáhlou rekonstrukci za zhruba 125 milionů korun, hotová byla v lednu loňského roku. „Opravy přinesly rekonstrukci vstupní haly, šaten, opravu dětské části včetně jejího rozšíření o dvě nová brouzdaliště a nové wellness centrum s otevřenou terasou,“ upřesnil po otevření jednatel TZMT Jan Benda. Nyní se radnice chystá na další etapu úprav. Jednatel proto dostal za úkol zpracovat odhad nutných prací a jejich nákladů. „Očekáváme, že během několika měsíců budeme znát výsledek. Pak se rada města rozhodne o dalším postupu,“ sdělil starosta Štěpán Pavlík.

Jednou z možných úprav je prohloubení vnitřního bazénu, které by přivítali především pólisté a akvabely. Nyní v něm totiž nemohou soutěžit, nutné parametry splňuje pouze venkovní bazén. Na soutěže tak jezdí do strakonického bazénu. Pokud by radnice k prohloubení bazénu přistoupila, do země by se ale nekopalo.

Bazén by se prohloubil pomocí navýšení ochozů. Zároveň by tak ale došlo k navýšení nákladů o 12 milionů korun oproti původně plánované rekonstrukci bazénové vany. Ta by měla vyjít na 30 milionů.

„Před námi je nyní rozhodnutí, zda se ubírat touto cestou nebo ne,“ uvedl starosta. Jako další možnou variantu nastínil případné zastřešení venkovního bazénu. Do oprav vnitřního bazénu se hodlá radnice pustit nejpozději do pěti let. „Kvůli statice vnitřní vany je musíme udělat tak jako tak,“ sdělil.

Poslední etapou rekonstrukce se může stát vybudování zážitkového aquaparku směrem ke stadionu Míru. Podle návrhu má obsahovat kromě skluzavky také různé umělé jeskyně včetně vyústění venkovního tobogánu. Plánovaný je na druhé straně, než se nachází dětský svět. Náklady zatím radnice nezná.