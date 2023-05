Plavecký stadion v Táboře prošel už před několika lety rozsáhlou rekonstrukcí za zhruba 125 milionů korun. Nyní by měla následovat další etapa, odhadované náklady se šplhají na 49 milionů. Rekonstrukce se má tentokrát dočkat hlavní hala, ochozy a především samotná vana pětadvacetimetrového bazénu.

Plavecký stadion v Táboře čeká další rekonstrukce za téměř 50 milionů. | Video: Deník/Jiří Dintar

"Vana je ve stavu, který již potřebuje opravu. Předpokládaná cena činí 49 milionů, zakázku jsme však zatím ještě nevysoutěžili," uvedla místostarostka Lenka Horejsková. Původně zvažovaná varianta, že by dno bazénu bylo pohyblivé, padla. Vybudování pohyblivého dna by totiž zvýšilo náklady na rekonstrukci o dalších 32 milionů korun. "Přistoupili jsme k tomu, že budeme rekonstruovat stávající bazénovou vanu. Případné úpravy vany budeme řešit až v další fázi modernizace," dodala.

Prohloubení vnitřního bazénu by přivítali především pólisté a akvabely. Nyní v něm totiž nemohou soutěžit, nutné parametry splňuje pouze venkovní bazén. Na soutěže tak jezdí do strakonického bazénu. Hloubka táborského krytého bazénu nepřekračuje 1,7 metru, podle pravidel vodního póla je však požadované minimum 1,8 metru. "Vzhledem k výši nákladů by bylo vybudování posuvného dna příliš velkým luxusem," uvedl starosta Štěpán Pavlík.

Třetí, poslední etapou, je plánovaná přístavba zážitkové části vnitřního bazénu. "Měla by nabídnout celou řadu atrakcí: bazénů, tobogánů, skluzavek, vířivek i částí na odpočinek," upřesnil již dříve jednatel Tělovýchovných zařízení města Tábora Jan Benda.

„Pustíme se do projektování všech etap najednou, aby měl projekt jednoho autora. Vedení města se pak podle finančních možností pustí do stavby jednotlivých částí,“ vysvětlil Štěpán Pavlík. Celkové náklady na stavbu aquaparku se totiž šplhají až ke 400 milionům korun. Projekt by měl být hotový v červnu, zpracovává ho firma z Hradce Králové. Oproti původně plánovaným osmi milionům vysoutěžila zpracování projekčních prací za cenu čtyři a půl milionu korun.

Předchozí opravy přinesly rekonstrukci vstupní haly, šaten, opravu dětské části včetně jejího rozšíření o dvě nová brouzdaliště a wellness centrum s otevřenou terasou. Vyšly na zhruba 125 milionů korun a hotové byly začátkem roku 2019.

"Myslím, že se rekonstrukce docela povedla. Je dobře, že se bude v opravách pokračovat. Doufám, že se nakonec dočkáme i toho aquaparku. S dětmi do něj určitě ráda zajdu, až bude hotový," sdělila Pavla Černá z Tábora a dodala, že nejvíc se jí líbí část určená dětem. "Je to nejen hezky opravené, ale i pěkně barevně sladěné. Snad bude podobně vesele vypadat jednou i ten aquapark," uzavřela.

Plavecký stadion je přitom už nyní jedním z nejnavštěvovanějších míst ve městě. Ročně do něj zavítá více než 200 tisíc lidí. S chystanou rekonstrukcí dojde k jeho dočasnému uzavření, přesný termín ale dosud radnice nezná. "Předpokládáme, že to bude otázkou až příštího roku," sdělila místostarostka.

Loni se rozšíření dočkalo také parkoviště před plaveckým stadionem. Pět měsíců trvající stavba přinesla zkapacitnění plochy, parkoviště tak od loňského října nabízí 181 parkovacích míst, sedm z nich je vyhrazeno pro invalidy. Parkoviště je vybaveno zařízením na měření průjezdu vozidel. Na navigačním systému tak mohou řidiči sledovat, zda je na parkovišti volno.

V rámci stavby byla provedena pokládka kabelového vedení pro budoucí dobíjecí stanice pro elektromobily. Okolí parkoviště se dočkalo opravy chodníku, nových sadových úprav a veřejného osvětlení. Celková cena činila zhruba 14 milionů korun. Parkování před plaveckým stadionem je bezplatné.