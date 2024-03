Ušetřit až 580 tisíc za vystavování složenek a poštovní služby může táborská radnice. Letos zkouší mezi obyvateli rozšít nový systém placení místních poplatků pomocí variabilních symbolů, převodem, na pokladně či pomocí poplatkového automatu.

Zvládnout přechod na nový systém placení například poplatků za svoz komunálního odpadu či psy by měly mladší i starší ročníky. Pokud někdo platbu nestihne včas, nebude letos výjimečně sankcionován. Rok 2024 má být v tomto zkušební a k občanům Tábora benevolentní.

Na zasedání zastupitelstva se o novinku zajímal zastupitel Antonín Snášel (Šance pro Tábor). Chtěl znát podrobnosti a měl starost zejména o to, jak novinku přijmou a zvládnou senioři a méně technicky zdatní občané. „Rád bych se zeptal na problematiku místních poplatků, týká se to zejména ukončení zasílání složenek. Myslím si, že velká část občanů v Táboře o tom nic neví a bude čekat na to, až jim složenka přijde,“ podotkl s tím, že ne všichni dostávají a čtou Noviny táborské radnice.

Tvrdil, že pro některé obyvatele může jít navíc o nekomfortní a složitou změnu. Ptal se i na to, co bude s případnými opozdilci v placení. „Měl jsem sám problém najít na webu města Tábora sekci finance a svůj variabilní kód, co teprve budou dělat starší lidé, kteří nemají internet? Bude pak město dávat lidem pokuty, když nezaplatí včas,“ pokračoval Snášel. „Byl bych proto rád, kdyby se opozdilcům zaslala složenka i s návodem, jak platit místní poplatky pro příští obhodí,“ dodal.

Starosta Štěpán Pavlík (Tábor 2020) vše podrobně vysvětlil a ubezpečil přítomné, že penále z prodlení nehrozí. „Když to někdo nestihne do termínu, nebude penalizován. Vše se bude vyhodnocovat po letních prázdninách a u těch, kde uvidíme, že platba chybí, bude následovat rozeslání složenek. Upřímně však věřím, že to nebude třeba a všichni to zvládnou,“ popsal.

Upozornil, že platba přes variabilní symbol není jen o chytrém telefonu. „Mnozí senioři umí bezvadně s internetem i mobilním telefonem. Ten, kdo si nezvládne najít variabilní symbol na stránkách městského úřadu, si může zavolat na některé z kontaktních čísel, kde mu poradí,“ přiblížil Pavlík.

Požadované informace ke konkrétním platbám lze získat na oddělení místních poplatků odboru financí, který sídlí v budově na Žižkově náměstí čp. 11, na telefonních číslech 381 486 270, 381 486 271, 381 486 272. Ti, kteří chtějí získávat podrobné informace k platbě prostřednictvím elektronických zpráv (e-mailu), mohou směřovat dotazy elektronicky na email: martina.hodkova@mutabor.cz.

Kromě bezhotovostní platby je alternativou pokladna městského úřadu a nový poplatkový automat na Tabačce, kam stačí zadat odpovídající variabilní symbol a zaplatit.