Radost z nového zvonu přijel sdílet s farníky také českobudějovický pomocný biskup Pavel Posád, který mu během sobotní mše také požehnal. „Zvon oznamuje radostné i smutné události v životě obce i jednotlivců. Kdykoliv nás shromažďuje, máme si uvědomit, že tvoříme společenství,“ vysvětlil, že jeho úkol není jen svolávat k bohoslužbě či odbíjet čas. „Ať se hlas tohoto zvonu dotkne také lidských srdcí a rozezní je,“ popřál mu do vínku.

PŮVODNÍ ZVONY PADLY DVAKRÁT NA VÁLEČNÉ ÚČELY

Historické souvislosti doplnil sám jeho autor Michal Votruba, původní zvon pochází ze zaniklé vesnice Červená nad Vltavou a byl místním darován. „Plánský kostel míval zvony vždy, před první světovou válkou byly však oba roztaveny na válečné účely,“ osvětlil.

Podobně to dopadlo i s jejich následovníky ulitými v Českých Budějovicích. „Ty tu vyzváněly znovu pouze do vypuknutí druhé světové války, kdy byly opět odebrány pro stejné účely a v kostele zůstal jen malý umíráček,“ naznačil Michal Votruba.

VYSTŘÍDÁ HO VE SLUŽBĚ

Až v 60. letech se do Plané umístil zvon vyrobený v roce 1637 Stanislavem Fryčem v Roudnici nad Labem, který původně plnil účel v kostele v Červené nad Vltavou. „Po zaplavení obce Orlickou přehradou byl tento zvon přesunut do Plané, aby zde pokračoval ve své funkci. Je však starý a opotřebovaný, i když byl loni renovován, tak není ideální na něj zvonit denně,“ uvedl, že ho ve službě vystřídá sv. Václav a svátečně budou zvonit oba společně.

Sv. Václav bude dle jeho slov bdít a znít na Plánskými několik set let. „Bude nás doprovázet v dobách dobrých i smutných ale to snad co nejméně. Doufám, že mu budete naslouchat a přijmete ho za svůj,“ podotkl k plnému kostelu Michal Votruba.

COVIDOVÝ ZVON

Vikář Michal Pulec zvon počastoval také přídomkem covidový, jelikož byl odléván v době nouzového stavu, kdy panovala nejpřísnější pravidla. "Do služby se vydává během doby dalších vládních opatření proti koronaviru. I přesto je to zvon krásný, a toto ho nijak nepoznamenalo,“ uvedl, s tím, že během veřejné sbírky se mezi farníky vybralo přes 100 tisíc nejen na jeho výrobu, ale i na opravu kostela.

"Zvon celkově vyšel asi na 220 tisíc. Přispívalo i město a místní sbor Harmonie, který věnoval vybrané vstupné ze svých koncertů," upřesnil Michal Pulec, že všem patří velké díky.

Starosta Jiří Šimánek poděkoval krátce za krásnou myšlenku a všem, co se na realizaci zvonu podíleli. „Mám jedno velké přání, aby nám v Plané nad Lužnicí sv. Václav na šťastnou budoucnost dlouho vyzváněl,“ sdělil, že jméno bylo podle jeho názoru perfektně vybráno.

Vybraní hosté měli také tu čest zvučný nástroj během mše rozeznít a přivítat ho před vlastním zvoněním trojím poklepáním kladívkem.