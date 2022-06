Motorovými pilami odstraňovali hlavně popadané stromy a nebezpečné větve na silnicích směrem na Zhoř u Tábora, v Ústrašicích, v chatové oblasti Lhota Samoty, v lokalitě na Černé v Plané nad Lužnicí či ulici Nad Hejtmanem. „Zde větve poničily i osobní automobil, došlo také k pádu stromu na dodávku a jejímu převrácení. Na Černé polomy poškodily zase elektrické vedení,“ přiblížil Ladislav Havlíček s tím, že v noci měli v terénu obě zásahová vozidla.

Auto přežilo

Zde žije v hájence pod rybníkem Karel Růžička, který popsal, že takovou bouřku v životě nezažil. „Byla to hrozná čina, je mi osmdesát let a nic takového nepamatuji,“ uvedl.

Na hrázi parkoval svůj automobil Škoda Felicia červené barvy. „Spadlo mi to padesát centimetrů od něj, naštěstí. I když je to staré auto, byla by ho škoda,“ dodal Růžička a potvrdil slova hasičů, že vedle stojící dodávka neměla tolik štěstí.

První ranní výjezd

Situace pokračovala i další den. Ve čtvrtek ráno plánské jednotce vyhlásilo operační středisko poplach krátce po 8. hodině ranní. Dobrovolní hasiči vyrazili s požárním zásahovým vozidlem CAS20 MAN do chatové oblasti Ovčín, místní části obce Klenovice, kde nedaleko řeky Lužnice popadalo asi deset stromů.

Jejich hlavním úkolem bylo zprůjezdnit cestu, kterou blokoval statný dub. „Trvalo to asi sedm minut, foukal hrozný vítr. Slyšeli jsme ale rány, jak padaly stromy,“ popsali večerní horké chvilky chataři a vše doložili poskytnutým videozáznamem z terasy. „Přemýšleli jsme, jestli zůstat nebo odjet, nakonec jsme měli štěstí a těsně se to chatě vyhnulo,“ doplnil manželský pár.