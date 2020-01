Nový termín je naplánovaný na polovinu února, 15. a 16. 2.

Pojedou se tradiční disciplíny: marathon, race a freestyle. Závodníci, kteří budou chtít přespat na Jestřábí, můžou do tamního kempu najíždět už od pátku 14. února (nebo i dříve) a registrovat se do závodu. V kempu budeme mít zázemí závodů a možnost ubytování. Nutná je ale rezervace na telefonu 775 563 740 nebo e-mailem v kempu. V kempu bude otevřená hospoda.

Závodit budou muži, ženy a junioři, tam patří všichni do dovršeného věku 16 let (kluci i holky jedou dohromady). "K účasti v závodu je u juniorů potřebný souhlas rodičů, kteří nesou plnou odpovědnost za svou ratolest a to i během závodu," doplňuje organizátorka závodu Adéla Černá. "Junioři, pokud jich nebude přihlášeno alespoň osm a více, pojedou disciplínu race dohromady s dospělými."