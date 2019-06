V pátek 14. června od 17 hodin společně s ním zahájí i výstavu sedmdesáti maleb na dřevo dětí z Rakouska i Sezimova Ústí Děti a umění. Akce je financována s pomocí dotace 10 314,92 eur od Euroregionu Silva Nortica.

DVA V JEDNOM

Projekt založený na přeshraniční spolupráci se skládá ze dvou částí. Představil ho plánský místostarosta Stanislav Vyhnal. „Jednak jde o výstavu maleb dětí a za druhé o řezbářské sympozium. Vzniklé sochy potom umístíme v parku Zelené vrchy na Strkově,“ vysvětlil.

Návštěvníci uvidí díla několika skupin žáků ZUŠ Sezimovo Ústí, které vedly učitelky výtvarného oboru Alžběta Horynová a Eva Volfová. „Nechtěly jsme, aby to byly jen pomalované desky, ale i práce se dřevem. Tak děti ryly či tvořily prostorově s pomocí hřebíků a dýhy,“ popsala Alžběta Horynová.

Mezi díly jsou zvířecí motivy i krajiny. „Nechaly jsme děti inspirovat dřevem a jen lehce dobarvovat,“ dodala.

Na slavnostním zahájení vystoupí rakouské i české soubory. „Přijedou hudebníci z Heidenreichsteinu, ale také Schremsu. Hlavním bodem programu však bude velký žákovský orchestr ze ZUŠ Sezimovo Ústí,“ upozornil Stanislav Vyhnal.

Na letošní tvůrčí ročník se už chystá i řezbářka Romana Krestýnová z Orlických hor. „Přijedu znovu a moc ráda! Děti ze školky mě moc potěšily, soše vybraly opravdu parádní jméno,“ reagovala na sdělení, že její sochu ruky pojmenovaly Pohádkové pohlazení.

KMENU VDECHNE ŽIVOT

Nastínila i vizi chystané práce. „Letos bych si chtěla říznout jednu věc, kterou jsem dělala už v menším provedení. Muže a ženu, taková torza těl, která se proplétají dole do kořenu a nahoře do větví. Bude se to jmenovat Stromance,“ prozradila exkluzivně Deníku.

Dřevořezbáři se v Plané zdrží do pátku 21. června, následující týden je lidé zastihnou při práci. Výstavu Děti a umění lze navštívit v otevírací době galerie mimo pondělí od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Čtěte také:

Slavnostní zahájení výstavy Děti a umění se v Muzeu a galerie Fara koná v pátek 14. června v 17 hodin. K vidění budou malované dřevěné desky z dílny dětí Základní umělecké školy Sezimovo Ústí, ale i z Rakouska. Současně začne sympozium, na kterém vytvoří sochy autoři z Čech, Rakouska i Německa. To končí v pátek 21. června.