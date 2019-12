Nejbližší práce se života ve městě zásadním způsobem nedotknou a současný most zůstane v provozu. Do plánů pro kalendářní rok 2020 se vměstnaly dvě položky. Tou první je vybudování přeložky inženýrských sítí, které nyní ukrývá konstrukce mostu, ale v novém projektu ji opustí a povedou pod korytem řeky. Následně dojde na vybudování provizorního přemostění v místech zaniklého historického mostu z roku 1553.

Vlastní rekonstrukce, resp. demolice starého mostu a vybudování nového začne na jaře roku 2021. Za ideální konstelace by ještě v témže roce mohlo být hotovo. „Bylo by to fajn. Máme také své vlastní plány,“ podotkl starosta Plané nad Lužnicí Jiří Šimánek.

Obě fáze projektu krajského úřadu se pochopitelně třou s plány samotného města. Platí to například o provizorním přemostění řeky, které je naplánované jako jednosměrné a řízené světelnou signalizací. Na levém břehu totiž ústí a následně vede po hranici sportovního centra, které v současnosti prochází výraznou proměnou. „Pustili jsme se tam do poměrně rozsáhlé rekonstrukce za patnáct milionů korun. Zahrnuje mimo jiné terénní úpravy, rozšíření sociálního zařízení, instalaci nové vany bazénu a další věci,“ přiblížil práce v areálu Jiří Šimánek. „Věřím ale, že až se obě akce na jaře protnou, nevzniknou žádné potíže a situaci zvládneme,“ dodal.

Až na úplné zprovoznění nového mostu si naopak musí počkat další významný projekt ve městě: výstavba okružní křižovatky neboli kruhového objezdu namísto současné centrální křižovatky v Plané, na kterou právě mostní komunikace přes Lužnici navazuje. „V současné době jsme začali s jejím projektováním,“ informuje plánský starosta o novince v plánech města. „Pravdou je, že než všechno projde potřebnými procesními záležitostmi, měl by být most už hotový, a my můžeme na jeho výstavbu v podstatě plynule navázat,“ hledí do budoucna Jiří Šimánek.

