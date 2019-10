Na říjnovém zasedání plánského zastupitelstva byl zvolen nástupcem Stanislava Vyhnala sedmadvacetiletý dobrovolný hasič, Karel Havlíček.

„Rozhodl jsem se neopustit zaměstnání u táborské pohřební služby a obě činnosti skloubit. Mám rád výzvy a doufám, že se v komunální politice uplatním,“ naznačil.

NEMĚL PROTIVNÍKA

Hlas mu dalo 9 z 12 přítomných zastupitelů. Členové opoziční strany Zdravá Planá nenavrhli protikandidáta a zdrželi se hlasování. „Beru to jako šanci v mých letech něco dokázat,“ prozradil novopečený druhý muž radnice.

Místostarostování považuje za krok kupředu. „Nepřímo s městem spolupracuji jako dobrovolný hasič. Podílím se společně s dalšími členy jednotky i na veřejném dění, pomáháme občanům při mimořádných událostech či připravujeme kulturní akce,“ podotkl Karel Havlíček.

Stanislav Vyhnal za sebou nehodlá spálit mosty. „Plánským lesům se budu i nadále věnovat, to si přála i rada města. To ošetříme smluvní dohodou,“ vysvětlil.

K místním lesům má nejen úřednický vztah. „Prožil jsem tu celý život, lesy znám a nechci je opustit. Odbornou správu vykonávám i z těchto důvodů,“ řekl Stanislav Vyhnal.

UVOLNIL MÍSTO

Jeho prioritou je nyní boj s kůrovcem, a proto odstoupil i ze zastupitelstva. Volné místo obsadil Josef Drtina ze strany Planá 365. „Bylo to moje dobrovolné rozhodnutí. Nyní se chci plně věnovat lesům a řešení kůrovcové kalamity. Budu se snažit o to, co se v celé republice nedaří, omezit výskyt brouka,“ dodal záměr.

Karel Havlíček se v zastupitelstvu pohybuje první volební období. „Věřím, že to nebude jednoduchá cesta. Na druhou stranu si vážím podpory starosty i dalších kolegů,“ uvedl.

POSTUPNÉ ZASVĚCENÍ

Jeho zasvěcení do úřadu bude pozvolné. „Plánujeme průběžné setkávání a vysvětlování. Už jsem sepsal nějaké body. Existují rozpracované projekty, které je třeba dotáhnout,“ zmínil Stanislav Vyhnal, že rád pomůže.

Nový místostarosta se zaměří hlavně na odpadové hospodářství. „Chci se věnovat zefektivnění třídění, snížení směsného odpadu a také nešvaru vznikajících černých skládek,“ upozornil Karel Havlíček.

Měsíční odměna 9 tisíc mu přijde odpovídající. Agenda zeleně, kterou se zabýval Stanislav Vyhnal, se přerozdělí v rámci obecního úřadu.