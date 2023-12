Trvalkové záhony, stromy, hladká dlažba pro chodce s kontrastní hrubou drobnou kostkou pro klidovou zónu, nové dlouhé dřevěné lavičky, stojan na kolo, renovace pítka se žabičkami a ekologické využití dešťové vody pro závlahu, toho všeho se má dočkat část Křižíkova náměstí v Táboře. Revitalizace veřejného prostranství by měla začít v roce 2025.

Plácek U žabek v Táboře na Křižíkově náměstí ve středu 13. prosince odpoledne. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Plánem úprav prostoru zvaného U žabek na Křižíkově náměstí se už delší dobu zabývá odbor kanceláře architekta města Tábor. Hotová je dle vyjádření starosty Štěpána Pavlíka studie, kterou se město se svými architektkami chystá prezentovat ve středu 17. ledna od 18 hodin v knihovně i veřejnosti.

Začalo to vyžilými stromy

„Námětem se město zabývá už delší dobu na popud odboru životního prostředí. Ten má v péči stromy, které jsou v bezprostřední blízkosti sousoší žabek s vodním prvkem. Upozornili nás na to, že stromy nejsou v dobré kondici a bude je třeba časem vyměnit,“ popsal starosta.

Jde o exponovaný veřejný prostor. „A proto městské architektky přišly s tím, že by bylo dobré upravit jej celý. Říkáme tomu pracovně plácek U žabek, máme už návrh vzhledu, který vyšel ze soutěže jako vítězný,“ prozradil Pavlík s tím, že jej zpracoval zahraní a krajinářský ateliér YYYY.

K žabkám budou moci děti

Keramické sousoší bude vyzvednuto a opraveno, dokonce jej lépe zpřístupní. „Chceme, aby ty žabičky byly následně přístupnější, aby k nim mohly chodit děti. Změnily by se tak v konstantnější a živější umění,“ míní starosta.

Kromě nové výsadby stromů architektky a krajinářky Tereza Rapsová, Kateřina Lášková, Marie McClellan a Martina Tománková dodaly i další zajímavé prvky. „Zmizí nevzhledné a opotřebované betonové květináče a vnikne i nový závlahový systém včetně nových svodů dešťové vody z budovy Integra. Zátiší pro relax a pěší bude dělit jiná struktura dlažby, přibydou také dlouhé lavice k posezení a další mobiliář,“ pokračoval v přiblížení projektu.

Přibydou stromy i kvetoucí trvalky

Místostarosta Radoslav Kacerovský doplnil, že na místě se počítá s rozšířenou výsadbou stromů. Podle jeho slov by na plácku mohly přibýt tři až čtyři stromy, v rámci celého náměstí směrem k obchodnímu domu Billa to bude dokonce sedm až jedenáct listnáčů, pravděpodobně platanů či jiných druhů dřevin většího vzrůstu.

„V současné době tam rostou javory, jeden už musel být z bezpečnostních důvodů poražen. Stromy jsou tam letité a prosychají, mají skutečně špatné růstové podmínky,“ podotkl s tím, že pro novou výsadbu se počítá se zbudováním vhodného podloží včetně již zmiňované závlahy z okapů. „Udělá se jim dobrý podklad se závlahou tak, aby v budoucnu nestrádaly,“ popsal Kacerovský.

Nové záhony s trvalkami by měly dělat radost od jara do podzimu. „Volili jsme takové rostliny, které bohatě kvetou od jara do podzimu, záhony by měly vypadat pěkně i v zimním období,“ uvedl.

Na názor jsme se ptali přímo na místě i kolemjdoucích. „Určitě tady to místo potřebuje nějakou úpravu, místo pro hraní dětí to ale podle mého názoru rozhodně není. I když sem dají nové lavičky, budou se tu stále scházet sociálně slabší skupiny," myslí si pětadvacetiletá Aneta Lajtlová ze Sezimova Ústí. Souhlasí s ní i osmadvacetiletá Barbora Kmeťová z Tábora. „Podle mě tu chybí zeleň, nové záhony a další stromy bych tu přivítala. Myslím, že se tu ale pořád budou potkávat pochybné existence jako u zemědělky nebo ve městě. Tady v centru je to totiž všude. Obsadí to spíše nepřizpůsobiví než maminky s dětmi."

Město ale myslí i na úpravy blízkého okolí. Příští rok se má návrh prostranství U žabek doprojektovat, se samotnými úpravami se počítá až v roce 2025. Vše má zapadnout do kompozice protějšího zákoutí s meteorologickým sloupem a později má dojít k podobné úpravě a propojení třídy 9. května a Vančurovy ulice vedoucí k Jordánu.