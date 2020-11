„Situace je víceméně stejná jako na jaře,“ konstatoval za národní pivovar Budějovický Budvar Petr Kubín, obchodní ředitel pro tuzemský trh. „Největším rizikem je momentálně již stočené a prodané sudové pivo, které je u zákazníků. Pokud se restaurace neotevřou, budeme s jednotlivými zákazníky individuálně řešit, jak se zásobami naložíme,“ nastiňuje jeden z problémů Petr Kubín.

Dalším je propad tržeb z poklesu prodejů do hospod a restaurací. „Objem prodaného piva jsme schopni částečně nahradit prodejem baleného piva v obchodech. Zavření restaurací pro nás ale představuje výrazný propad v tržbách,“ upozorňuje Petr Kubín.

Aktuální propad v prodeji u Pivovaru Jílovice na Českobudějovicku je zhruba 50 až 60 %. Podle majitele minipivovaru Jana Wünsche se prodává přes okýnko do petek. Dva gastroprovozy, pravidelní zákazníci, čas od času vezmou sud, ze kterého také stáčí do petek na prodej přes okénko. "Sem tam si koupí sud nějaký soukromník," doplňuje popis situace Jan Wünsch. Největší část produkce nyní směřuje do jílovického lihovaru, kde ji dále zpracovávají.

"V první vlně byl kritický březen. Propad byl strmej. Kdyby měl pokračovat, tak jsme asi krachli," ohlíží se ještě za koronavirovým jarem Jan Wünsch a připojuje, že duben ale překonal očekávání a nastartoval sezonu tak, že to ani v jílovickém pivovaru nečekali. Od září je ovšem prodej zase přiškrcen…

OPATRNÝ VÝHLED

A ve výhledu do budoucna je pivovarník z Jílovic hodně opatrný. "I kdyby uvolnili restrikce na začátku prosince, budou tam zase omezení," říká Jan Wünsch s tím, že hospody se těžko dostanou na běžnou výtoč. v Celkovém hodnocení jsou nyní v Jílovicích na skutečnosti loňského roku. "Krach nám nehrozí," říká Jan Wünsch, ale cítí velkou nejistotu. Pozastaví asi plánované investice. "Nevíme, jak to bude dlouho pokračovat," zdůrazňuje s ohledem na koronavirus Jan Wünsch.

Přímé ztráty naštěstí minipivovar neměl. "Asi nebudeme muset ani teď nic vylít. Zásoby ze zimy, co jsme měli v březnu, vyšuměly v dubnu během čtrnácti dnů, odbyt byl dobrý," ohlíží se pivovarník. Dodává, že pokud se týká klasického piva, je omezené vaření, ale protože spolupracují s lihovarem v Jílovicích, tak největším odběratelem je nyní právě lihovar, který dál pěnivý mok zpracovává.

POTŘEBUJÍ VÁNOCE

Měšťanský pivovar Strakonice je nyní ve ztrátě o 20 procent, za listopad to bude o 40 procent. Už v první vlně měli z důvodu zavření restaurací propad 2,5 milionu korun týdně na tržbách. Ten se nakonec zastavil na částce cca 10 milionů korun. I když se podařilo ztrátu z poloviny vyrovnat, druhá vlna opět znamená další propad, který vygraduje v prosinci, pokud bude nadále platit současné omezení. „Prosinec je jako sezona – Vánoce, hostiny, návštěvy… Pokud o něj přijdeme, bude to mnohem horší,“ řekl ředitel pivovaru Dušan Krankus.

VYLÉVAT NEMUSEJÍ

Že pivaři i přes nepříznivou situaci zvládnou zkonzumovat hotové várky, věří v třeboňském Regentu. „Pivo, které máme navařené, spotřebováváme do lahví či plechovek, zbytek drží v tancích. Nevyléváme ho, trvanlivosti jsou prozatím dostatečně dlouhé a uvidíme, jak se situace bude vyvíjet dále. Ekonomické ztráty se ukáží později. Na recepci pivovaru máme výdejové okénko, kde si lidé mohou pivo koupit v lahvích nebo v plechovkách, otevřeno je non-stop,“ uvedl sládek třeboňského pivovaru Bohemia Regent, Jaromír Čeleda.

S PAUZAMI

Jiří Vainar, spolumajitel Pivovaru Nová Bystřice, zlatavý mok vaří dle spotřeby. „Dva týdny jsme stáli, pak jsme uvařili třeba tisíc litrů, a pak zas máme pauzu,“ vysvětlil nynější chod pivovaru. „Je to teď mnohem horší než na jaře. To si lidé přišli pro petky do okénka, teď sedí doma a na pivo chuť nemají,“ doplnil zkušenost s aktuální situací pivovarník z Nové Bystřice.