Pivovar Budějovický Budvar očekává za letošní rok rekordní tržby. Přesáhnou tři miliardy Kč. Příští rok chce Budvar nainstalovat solární elektrárnu s výkonem dvou megawatt - peak (MWp). Budvar chce také zmodernizovat a zvětšit návštěvnické centrum, koncem roku vypíše architektonickou soutěž.

Národní pivovar Budějovický Budvar. Ilustrační foto. | Foto: archiv pivovaru

S několika zahraničními pivovary včetně dánského Mikkelleru vaří český ležák, chce tak propagovat české pivo. ČTK to řekl ředitel Budvaru Petr Dvořák. Loni měl Budvar tržby 3,03 miliardy Kč.

"Máme za sebou tři čtvrtletí, úspěšnou sezonu, vidíme, že jsme určitě nad loňským rokem. Máme za sebou i rekordní září, nejsilnější září v historii pivovaru. Hodně zaúřadovalo teplé počasí. Vidíme slušné nárůsty proti loňskému roku, a to jak v exportu, tak na domácím trhu. Naplňuje nás to optimismem co se týká výhledu do konce roku. Po výpadku Ruska se ještě pořád nedostáváme na naše rekordní exporty, ale už se jim velmi blížíme. Jsem si už téměř jistý, že tržebně budeme na rekordu, určitě přes tři miliardy," řekl ředitel.

Příští rok chce Budvar postavit solární elektrárnu s výkonem kolem dvou megawatt - peak (MWp). Pivovar potřebuje přes tři MWp, aby pokryl celou spotřebu. Ohledně plánované investice do nové, třetí, varny Budvar zatím nerozhodl. Připravuje podklady pro stavební povolení. "Teprve potom padne rozhodnutí, jestli varnu postavíme, nebo ještě počkáme. Vzhledem k vývoji světových trhů vím, že ji budeme jednoho dne potřebovat, ale tím, že ji nepotřebuji zítra, nechci tuto investici uspěchat," řekl ředitel.

Zmodernizovat chce pivovar své návštěvnické centrum. Pracuje na studii proveditelnosti. "Bude to velký projekt. Na konci roku bychom chtěli vypsat architektonickou soutěž, jak centrum hodně předělat, zmodernizovat i s vizí, že bychom šli z dnešních 60.000 na 200.000 návštěvníků ročně," uvedl ředitel.

Čepované i lavhové pivo podraží

Začátkem října Budvar oznámil, že v listopadu či prosinci zdraží od pěti do osmi procent. Čepované pivo podraží o korunu, balené pivo o korunu až dvě koruny. Průměrné zdražení u baleného piva bude okolo 1,50 Kč. Příčinou je inflace. Za poslední dva roky náklady pivovaru stouply o víc než 20 procent, pivo za stejnou dobu zdražil zhruba o 16 procent. Ředitel očekává, že kvůli vyšší DPH na točené pivo, již schválila Sněmovna, budou muset hospodští na venkově zdražit aspoň o tři koruny.

Budvar nově zkouší vařit český ležák se zahraničními pivovary. "Máme za sebou už tři spolupráce. S anglickým pivovarem Thornbridge, s berlínským craftovým pivovarem Brło a dánským pivovarem Mikkeller. Baví mě, že dál propagujeme povědomí o českém pivu. Svět tak zjišťuje, že český ležák je velmi bohatý na chuť a zároveň velmi pitelný," řekl ředitel.

Pivovaru loni klesly tržby z prodeje výrobků a služeb o necelá tři procenta na 3,03 miliardy korun. Zisk po zdanění klesl o 40 procent na 200,8 milionu. Vyplývá to z informací na webu firmy a z výroční zprávy. Národní podnik se musel loni vyrovnat se zastavením dodávek do Ruska i dopady inflace. Výstav klesl loni meziročně o 1,2 procenta na 1,788 milionu hektolitrů. Budvar loni vyvezl 1,27 milionu hektolitrů, 71,5 procenta produkce, vyváží do více než 70 zemí. Letos odvede do státního rozpočtu 250 milionů korun, příští rok s tímto odvodem vláda nepočítá, vyplývá z návrhu státního rozpočtu. Budvar má asi 670 zaměstnanců, mzdy loni zvedl o 13 procent.