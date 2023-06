Národní podnik Budějovický Budvar chystá nový design pro plechovky piva Budvar 33. Na starost ho dostal TMBK (Tomáš Břínek), známý autor koláží. A o pomoc se rozhodl požádat každého - plechovku tak může ozdobit i váš osobitý vzkaz.

Nový design plechovky Budvaru 33 by se v obchodech mohl objevit už letos v září. | Foto: Deník/Adam Hudec

Grafik a humorista Tomáš Břínek alias TMBK.Zdroj: Deník/Michal BílekTMBK uvedl: „Dostal jsem od svého milovaného Budějovického Budvaru nabídku navrhnout svůj vlastní design na plechovky Budvaru 33. Dlouho jsem přemýšlel, co bych tam mohl dát, a pak jsem dostal tenhle nápad: jelikož je to národní pivovar, tak bych do toho chtěl zapojit vás - lidi, a dát tak prostor na plechovce přímo vám. Jinými slovy, udělám z toho veřejnou plochu.“

A jak na to?

„Stačí, když na papír napíšete vzkaz (hodně krátký a nápaditý) nebo nebo nakreslíte nějaký malý obrázek, vyfotíte (nejlépe ostře) a pošlete mi to do zpáv. Fantazii se meze nekladou. Těch X desítek nejlepších, které se tam vejdou, pak najdete v září v obchodech na plechovce,“ popisuje TMBK.

Návrhy můžete zasílat do zpráv na jeho facebooku, instagramu nebo twitteru.