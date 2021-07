Tým České republiky se po dlouhých 85 letech účastní parkurových závodů na olympiádě. Jedním z reprezentantů v Tokiu je i kůň, který vyrůstal v Zemském hřebčinci Písek.

Hřebec Warness spolu se svým jezdcem Kamilem Papouškem. | Foto: Deník/Jana Urbanová

Plemenného hřebce Warnesse si důkladně vytipovali a do hřebčince přišel jako dvouletý. "Vybrali jsme ho jako hříbě mezi čtyřiceti hřebečky v Holandsku, kde máme partnera, je to špičková evropská stáj. Warness má vynikající původ a cílem bylo zařadit ho do plemenné knihy a to se nám vlastně povedlo," říká pyšně ředitel Zemského hřebčince Písek Karel Kratochvíle.