Písečák Michal Brousil soutěžil ve třech kategoriích jako jednotlivec a ve dvou jako člen týmu. Úspěch byl obrovský, ve všech případech to zacinkalo. Zlato obhájil v hlavní disciplíně TFA. „Jsem moc rád, že to takhle dopadlo. Lepší už to ani být nemůže," zhodnotil Michal Brousil hned druhý den po návratu z Kanady. Největší konkurenti byli podle něj letos Brazilci. „Byli velice dobře připraveni. Já měl právě s Brazilcem rozběh. Byl to vážně boj," poznamenal s radostí ze skvělého výsledku.