Ke kulatému výročí organizátoři připravili několik novinek. Jak uvedl ředitel závodu Petr Sluka, každý jezdec obdržel upomínkovou placku. „Obrátili jsme pro zpestření trať, což některé borce překvapilo a nechali jsme vyrobit krásné keramické poháry,“ sdělil.

Pohrávali si i s myšlenkou, že by pionýry kroužily po trati dvě hodiny. „To bychom asi časově nestíhali, tak jsme od toho raději ustoupili,“ upřesnil.

PRAVÁ ZIMA CHYBÍ

Letos se na start ve dvou kategoriích postavilo 90 jezdců. „Čekali jsme větší zájem, ale přijeli lidé z celé republiky. Mrzí nás, že není zima. Bývaly doby, kdy napadlo i půl metru sněhu. Trať jsme prohrnovali a postavili třeba i ledový tunel,“ zavzpomínal.

I přesto si fanoušci libovali a dorazilo jich několik stovek. „Líbí se mi, jak se s podmínkami poperou mladí i staří a na pohled atraktivní je i skoková překážka v cíli,“ zhodnotil Jan Veselý.

V kategorii Klasik nenašel konkurenci Tomáš Novotný z Košic v barvách klubu Motosport Chýnov. Během hodiny najel 43 kol. Jen o tři okruhy více zvládl v kategorii Sport vítěz Ondřej Sekáč ze Zadní Zborovice.

PŘANÍ K NAROZENINÁM

Petr Sluka k výročí poloprofesionálnímu klání popřál, aby ještě pár let fungovalo. „Je to vše o dobrovolnosti a podpoře,“ naznačil. Nejvíce účastníků v historii podniku napočítal v roce 2006, a to celkem 203. „V témže roce byla i velká zima, na kterou rádi vzpomínáme,“ uzavřel.

Off-road fichtel day Soběslav Tradiční vytrvalostní závod původně vznikl z recese, na trase o délce asi 650 metrů jezdívali borci v převlecích myslivců i dalších kostýmech. Organizaci každoročně zajišťuje asi 30 lidí, závody pořádá Automotoklub Soběslav a spolupodílí se i místní Veteran Car Club.

Kategorie Sport (27 závodníků):

1. Ondřej Sekáč, Zadní Zborovice, číslo 70

2. Jan Šíp, SM Fuchs Racing Team, číslo 72

3. Filip Beroun, Stařec, číslo 76

Kategorie Klasik (63 závodníků):

1. Tomáš Novotný, Motosport Chýnov, číslo 15

2. Dominik Chvel, Walter Team Lišov, číslo 33

3. Jan Chymčák, Dolany, číslo 58