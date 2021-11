Lesopark Pintovka býval dlouhá léta mimo jiné místem řady folkových, country i rockových koncertů. Ty však vzaly zasvé s postupným chátráním pódia i okolních laviček. Zhruba deset let zůstal proto přírodní amfiteátr nevyužitý. Ojedinělou akcí byl koncert během posledního ročníku Táborských setkání.

Pódium na Pintovce dlouhá léta chátralo. | Foto: Deník/Jiří Dintar

To by se však mělo již brzy změnit. Jedni z prvních, kteří přišli s nápadem na revitalizaci, byly táborští piráti. „Před zhruba dvěma lety jsme si nechali vypracovat dvě malé studie, jak by areál mohl do budoucna vypadat,“ potvrdil místostarosta Martin Mareda.