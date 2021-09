„Snažíme se přizpůsobit aktuálním požadavkům. Běžně se dozvídáme, kde budeme působit až večer před vyháněním. Není to lehké. Zvláště, vyhledávají-li se mláďata v mlze a přemisťují. To bývá maximálně 150 metrů od místa nálezu,“ poznamenává Petr Szabó. Spolek na letošní rok ještě plánuje s drony tréninkové lety.

„Pilotovat drony není jen zábava. Jejich využití je skutečně široké. Chtěli jsme pomoci dobré věci a přitom získat další zkušenosti s pilotáží. Náš školní dron totiž není termokamerou vybaven,“ říká Patrik Gross, vědecký asistent z Katedry dopravy a logistiky VŠTE, který se do projektu zapojil jako pilot spolu s Janem Večerkem.

„Drony nám hodně pomohly. Začali jsme je používat prvním rokem díky veřejné sbírce, z níž jsme nákup financovali,“ říká Petr Szabó, jeden z členů spolku. Nalezená srnčata do bezpečí odnášejí pouze myslivci nebo lidé s mysliveckými zkouškami.

