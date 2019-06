Tábor - Pochvalu za výborné výsledky si školáci zaslouží nejen od rodičů, odmění Zoo Tábor právě jedničkáře, a to velmi výhodným vstupným.

Od pátku 28. června až do neděle 30. června budou mít vstup zcela zdarma ty děti, které letos mají na vysvědčení samé jedničky. A školáci, kteří se mohou pochlubit vyznamenáním, zaplatí jen poloviční vstupné. „Dobře se učit a dávat ve škole pozor, se vyplatí, a to nejen kvůli výhodnému vstupnému,“ říká mluvčí táborské zoologické zahrady Filip Sušanka. Zdůrazňuje, že zahrada tímto způsobem každoročně odměňuje děti za jejich celoroční úsilí, protože vzdělání považuje za jednu z nejdůležitějších investic do budoucího života.