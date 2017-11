Pietní akt na Žižkově náměstí připomenul výročí listopadových událostí

Tábor - Pietní akt na Žižkově náměstí v Táboře v pátek připomenul výročí listopadových událostí let 1939 a 1989. I přes nepřízeň počasí dorazilo několik desítek lidí.

Vzpomínkový akt proběhl neformálně a bez jakéhokoli doprovodného programu. „Půjde vysloveně o neformální setkání, kdo bude chtít přijít, má možnost. Pro zájemce připravíme jak stojánek, tak i svíčky k zapálení,“ sdělila ještě před konáním akce Martina Suchá z táborského odboru kultury.



Diváci měli následně také možnost sledovat přímý přenos Koncertu pro budoucnost z pražského Václavského náměstí na velkoplošné obrazovce u Stánku.



Mezi ty, jež si přišli připomenout listopadové výročí, patřil i Lumír Slabý z Tábora. Zapálit svíčku chodí každý rok, pokud je právě v Táboře.



"Považuji to za příležitost, jak zavzpomínat na tu dobu a vyjádřit podporu myšlenkám Václava Havla. Obzvlášť v kontextu dnešní situace, kdy se to začíná vyvíjet poněkud jiným směrem, než jsme si představovali v roce 1989. Tehdy jsme si totiž při zvonění klíči nepředstavovali, že tu bude prvobytně pospolný kapitalismus, ale spíš něco, co v západní Evropě představují státy s vyvinutým sociálním programem," popsal Lumír Slabý. Ze současného stavu je spíše zklamán. "Bohužel to vyhrála strana, která je silně podnikatelská. A stav, který považuji za neblahý, bohužel zaštiťuje i prezident," netajil se zklamáním Lumír Slabý.



Také Jana Dvořáková z Tábora přišla na Žižkovo náměstí podpořit myšlenky svobody a demokracie, které dnes vnímá ve stavu ohrožení.



"Pokud jsme ve stavu, kdy volby vyhrál a možným premiérem se může stát slovenským soudem potvrzený estébák, kterého navíc podezřívá jak česká policie, tak i evropské kontrolní orgány z dotačního podvodu, tak myslím, že na tom nejsme zrovna nejlíp. Bohužel, i to je ale součást demokracie, a my bychom ji neměli kvůli tomu zavrhovat," myslí si Jana Dvořáková.



Na to, co dělala 17. listopadu před osmadvaceti lety, si už nedokáže vzpomenout. Stejně tak Lumír Slabý, který si ale dobře pamatuje na následující den. "Ráno jsem o zmlácení studentů na Národní třídě slyšel zprávu na Svobodné Evropě nebo Hlasu Ameriky. Tady v Táboře se nedělo vůbec nic, tak jsem následující dny odjel do Prahy na Letnou, nadýchat se svobody," vzpomíná.



Jako perličku na závěr pak připomněl, jak mu disident a chartista Radim Palouš 21. října roku 1989 říkal, že za týden tu (na oslavy 28. října) nebude, protože to chartisty vždy preventivně zavřou, ale že za měsíc to rupne.



"Já mu tehdy nevěřil. A za měsíc tu byl 21. listopad a demonstrace v ulicích," uzavřel Lumír Slabý.