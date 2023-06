/VIDEO/ Fotbalový turnaj s charitativním posláním. To je Branické Euro, které každoročně na místní fotbalové hřiště přiláká řadu známých jmen. Účast na letošním čtvrtém ročníku přislíbil například rodák z nedaleké Smetanovy Lhoty Jan Koller.

Jedná se o turnaj amatérů v malém fotbale (5 + 1), během kterého se tradičně představí mimo jiné tým osobností Real Top Praha. V minulosti si na zdejším trávníku zahráli například Jan Koller, Jiří Babica, Kamil Střihavka, Jaromír Bosák, Ladislav Hampl a mnoho dalších. Podle informací pořadatelů zatím není jasné, kdo dorazí letos. Účast však opět přislíbil rodák z nedaleké Smetanovy Lhoty Jan Koller, což osobně potvrzuje v přiloženém videu.

Pomoci Zuzce ze Zbelítova však může kdokoli už nyní, a to prostřednictvím transparentního účtu č: 297556754/0300.

Branické Euro však není jen o sportu a zábavě. Především jde o benefiční akci, která pomáhá handicapovaným dětem. Během uplynulých třech ročníků se podařilo za tímto účelem vybrat 678 tisíc korun. Letošní, čtvrtý ročník fotbalového turnaje bude pomáhat Zuzce ze Zbelítova, která bojuje s autoimunitním onemocněním.

Prvopočátek akce byl přitom zcela prostý. „Po době covidové jsme měli hlad po fotbalovém turnaji a společně s kamarádem Petrem Češkou jsme si řekli, že bychom rádi uspořádali turnaj v malém fotbale, který nebude mít ve zdejším prostředí obdoby. Zkrátka něco speciálního, něco víc, než jen klasický vesnický turnaj," zavzpomínal jeden z organizátorů Dominik Reiniš s tím, že i místo konání bylo hned jasné. „Právě z Branic Petr pochází a je rodinně napojený na tamní Sokol. Prostory jsou ideální – přírodní tráva s dostatečným prostorem okolo," poznamenal.

Kromě Petra Češky a Dominika Reiniše tvoří jádro akce ještě jeho otec Karel Reiniš. „Spolu s Petrem jsme to začali celé realizovat a právě můj táta nám hodně pomohl a stále pomáhá. Považuji ho za jednoho z klíčových osob, díky nimž se akce pořádá v takové kvalitě," uvedl Dominik Reiniš. Dále patří do organizačního týmu bratr Petra Češky Stanislav, který stojí v čele branického Sokola a zařizuje věci spojené s areálem nebo shání sponzorské dary. „Důležitou osobou je také Dominik Horák, který toho dokáže spoustu zařídit a mimo jiné na akci zajišťuje nápoje. Moc si vážíme i práce dobrovolníků, bez kterých by to nešlo," doplňuje pořadatel.

Akce se uskuteční v sobotu 8. července. Kolem poledne se na hřišti představí tým Real Top Praha, který pomůže vygenerovat další peníze zápasem s partnerem akce pivovarem Platan. U mikrofonu budou jako už tradičně moderátorské hvězdy Luděk Zelenka a Petr Švancara, který díky účasti v reality show Survivor patří momentálně mezi nejpopulárnější muže v ČR. „K našemu projektu má skvělý vztah a spolu s Luďkem dorazí už potřetí," slibuje Dominik Reiniš.

Na branickém hřišti nebude chybět ani doprovodný program. Děti se mohou těšit na nafukovací hrad, pro dospělé je připraven dostatek jídla i nápojů. Akce vyvrcholí afterparty. Stejně jako loni bude připraven i páteční program. Před rokem to bylo promítaní filmu Vyšehrad, letošní překvapení zatím organizátoři neprozradili. Už počtvrté bude mít akce svůj vlastní originální kelímek.

Peníze se během akce vybírají formou příspěvků do zapečetěné krabičky, ale také dražbou slavných fotbalových dresů. Ta se uskuteční po zápase osobností a lidé se mohou podle organizátorů opět těšit na zajímavé kousky, které budou brzy odhalovat na sociálních sítích.