Pocta svatému Václavu, patronu nejen české země, ale i města Český Krumlov, vinařů a pivovarníků, je zároveň i oslavou státního svátku České republiky. Těšit se můžete jak na tradiční akce, tak i na spoustu novinek. V rámci Mezinárodního folklórního festivalu do Krumlova opět přijede řada folklórních tanečních souborů, které se představí nejen na hlavní scéně na náměstí Svornosti, ale roztančí město svými krátkými vystoupeními po celém historickém centru.

Jako první se v pátek na českokrumlovském náměstí objeví Svatováclavský jarmark. V 16 hodin slavnosti zahájí starosta města Dalibor Carda. Programem budou provázet moderátorky Veronika Holcová a Marta Hermannová. Program na celé slavnosti najdete zde.

Páteční program:

Na náměstí:

16.00 – 17.00 Luboš Hrdlička a Karel Juráň (původní koncerta Kapely Kapka zrušen ze zdravotních důvodů). Luboš Hrdlička je zakládajícím členem kapely Nezmaři a také pro ně napsal mnoho skvělých písniček a hitů (např. Písek, Musíš jít dál…). Karel Juráň je členem kapely Four Fusions.

17.30 – 19.00 Lakomá Barka – začátek 25. sezóny. Dámská folková skupina z Českého Krumlova se soustřeďuje zejména na vlastní folkovou, historizující hudbu a lidové písně, vždy v osobité úpravě. Na vaši návštěvu k příležitosti zahájení své 25. sezóny se těší Lucie Roubínová, Lucie Sirová, Olga Kneiflová, Hana Havlíčková a Lenka Klimešová.

20.00 – 22.00 Chlapi v sobě – 10 let na scéně. Benjamínka svátečního hudebního programu netřeba dlouho představovat. Českokrumlovská pop-rocková kapela propojuje muzikantskou zkušenost a vyzrálost s mladistvou energií a talentem a těžištěm repertoáru kapely je starý dobrý československý pop-rock s občasným exkurzem do vlastní tvorby - vždy však "po svém" a naplno. V současné době kapela hraje ve složení: Jan Palkovič, Martin Sam Korčák, Míra Bednář, Petr Špiroch, Ivo Janoušek a David Bubík.

Historické centrum města:

16.00 – 17.30 Roztančené město. Účastníci Mezinárodního folklórního festivalu oživí svým tanečním uměním ulice a zákoutí historického centra Českého Krumlova (Seminární zahrada Hotelu Růže, Široká ulice, Klášterní dvůr).

17.00 Prohlídka města s průvodcem. Zdarma, v češtině, délka cca 90 minut, kapacita max. 35 osob (1 skupina). Rezervace a vstupenky v Infocentru (nám. Svornosti) nebo na www.ckrumlov.info/tickets.

19.30 Kostýmovaná noční prohlídka města s průvodcem. Legendy, pověsti, tajemné příběhy… Zdarma, v češtině, délka cca 60 minut, kapacita max. 35 osob (1 skupina). Nutná rezervace v Infocentru (nám. Svornosti) nebo na www.ckrumlov.info/tickets.

Přístaviště Parkán - Voroplavba Radka Šťovíčka:

10.00 – 19.00 Ukázka modelu vltavského voru „Předák“ k plavení dřeva. Každou hodinu výklad o stavbě a plavbě vorového pramene.

10.30 – 18.30 Pravidelné vyhlídkové plavby. Plavby probíhají v časech: 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 hodin. V ceně lodního lístku na všechny uvedené plavby je nápoj na voru a vstup na vyhlídku z věže kostela sv. Jošta. Lodní lístky je možné zakoupit v Infocentru na náměstí Svornosti nebo na prodejních místech společnosti VOROPLAVBA Radek Šťovíček – Parkán 1, Horní 150, nebo Široká 53. Vice na: www.voroplavba.cz, nebo tel.: 605 218 018.

Kláštery Český Krumlov:

18.00 Svět fantazie s Jindrou Čapkem - komentovaná prohlídka s autorem. Poutavé vyprávění v pozadí jednotlivých ilustrací prozradí mnohé o životě a tvorbě tohoto mezinárodně uznávaného výtvarníka, který už čtyřicet let získává obdivovatele na čtyřech kontinentech a jeho knihy vyšly v úctyhodných třiceti světových jazycích. Doba trvání: 90 min. Cena: 300 Kč/ osoba. Nejsou poskytovány slevy. Nutná rezervace na informace@divadlock.cz, +420 380 722 000

20.00 Noční komentovaná prohlídka. Bývalé kláštery klarisek a minoritů odkryjí svou tajuplnou minulost. Poutavé příběhy umožní nahlédnout do života obou řádů. Zaposlouchejte se do vyprávění a nechte se vtáhnout do dob, kdy všechny informace zůstávaly za zdmi kláštera. V autentických prostorách nabydou zcela nových rozměrů. Doba trvání: 60 min. Cena: 240 Kč / osoba. Nejsou poskytovány slevy. Možnost rezervace na informace@divadlock.cz, +420 380 722 000

14.00 – 19.00 Sváteční dobroty na klášterním dvoře. Kam na sváteční dobroty? No přece do kláštera! Tak hurá na Klášterní dvůr, než vám to ostatní snědí! Platidlo Klášterní mince, směnný kurz: 1 mince = 10 Kč.

16.00 - 17.30 Roztančené město. Účastníci Mezinárodního folklórního festivalu i v letošním roce oživí v pravidelných intervalech Klášterní dvůr svým tanečním uměním.

10.00 – 19.00 Jiří Havlík: Průvan krumlovských klášterů. Výstava černobílých fotografií českokrumlovského výtvarníka Jiřího Havlíka mapující více než dvacetileté období, kdy autor žil a tvořil přímo v krumlovských klášterech. Ambit bývalého kláštera klarisek (vstup z Nádvoří klarisek). Vstup zdarma.

Karamelovna Český Krumlov:

14.00 - 17.00 Komentované prohlídky a ochutnávky karamelů a představení dalších oceněných výrobků z Krumlova a okolí. Přijďte se seznámit do místní Karamelovny, jak se vaří a jak chutná ručně vyráběný tekutý karamel a společně s ním se seznámit i s dalšími výrobky z Krumlova a blízkého okolí, oceněnými regionální značkou kvality, kterou uděluje Asociace regionálních značek. Ke komentované prohlídce karamelovny tak přibyde i představení a prodej certifikovaných výrobků: Šumavská holubička / Ručně plstěné výrobky z ovčí vlny / Krumlovský talisman štěstí / Jihočeské přírodní sklo - Vltavín.

Poutní areál na Křížové hoře. 10.00 – 22.00 Zpřístupnění areálu.