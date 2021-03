„Občané se na nás po docela dlouhé době obrátili s takto široce podloženým a celkem jasně formulovaným požadavkem dle zákona,“ uvedl zastupitel Martin Střelec. „To svědčí o závažnosti tématu. Myslím, že bychom to měli vzít v potaz. V petici na papíře je 366 podpisů, v elektronické petici 468.“

K celkovému počtu obyvatel Českého Krumlova to není mnoho, ale je třeba si uvědomit, za jak omezujících podmínek současné pandemie petice vznikala.

„Zjišťoval jsem, jak fungují kasina v republice,“ říkal Martin Střelec, který stojí na straně petentů. „Mnohdy jsou to kasina jenom formálně. Ze zákona má kasino provozovat minimálně tři živé hry, zato je doplňují technické hry – automaty, jejichž počet bývá na maximu. A to je případ i Českého Krumlova. Tři živé hry a třicet herních automatů. Při minulém listopadovém projednání i sám provozovatel otevřeně řekl, že výherní automaty kasino živí.“

Situaci ohledně kasin v okolí si zjišťoval také místostarosta Martin Hák. "Informoval jsem se v kasinu v Dolním Dvořišti a o kasinu na Hluboké," podělil se o své poznatky. "Dozvěděl jsem se, že se klientela v kasinech oproti dřívějšku změnila. V Dvořišti většinu návštěvníků tvoří Rakušané, pět procent Němci a pět procent Češi. Agenda kasina je pod absolutní kontrolou. Žádné problémy s kasinem a jeho návštěvníky v obci nejsou, to samé potvrzuje starosta Hluboké. Já jsem přesvědčen, že ambicí Krumlova by nemělo být lákat jenom návštěvníky z Čech a Slovenska, ale hosty z celého světa. Věřím, že se to zase vrátí. A pokud by tu bylo dobré kasino, zákazníci si rádi přijdou zahrát a relaxovat. Mně to přijde správné, aby kasino bylo v nabídce města stejně jako bazén nebo jiná atraktivita, kterou by turista v takové destinaci hledal."

Odpůrcům kasina ale neleží na srdci jenom obavy ze vzestupu kriminálních jevů ve městě a negativní sociální i finanční dopady hraní hazardních her na některé obyvatele Krumlova. "Náměstí pro nás představuje nejdůležitější veřejný prostor," vysvětluje iniciátorka petice Petra Lewis. "Všichni podnikatelé melou z posledního a bojují o přežití. Udělením výjimky chcete podpořit jednoho z nich. Povolit na náměstí provoz kasina je rozhodnutí nezodpovědné, které s sebou nese spoustu negativních jevů a problémů, které se těžce napravují."

Petice požaduje zrušit výjimku z obecně závazné městské vyhlášky o regulaci hazardu hotelu OLDINN na náměstí. Ale protože výjimku mají od roku 2017 udělenou ještě další dva podniky, které se však nacházejí mimo náměstí a hazardní hry doposud neprovozují, navrhují petenti vydat novou obecně závaznou vyhlášku, která by plošně zakázala provozování hazardních her na celém území města.

Po dlouhé diskusi zastupitelů, mezi nimiž jsou odpůrci i příznivci kasina, i zastupitelé, kteří se zdrželi hlasování, však návrh lidí podepsaných pod peticí neprošel.

„Přesto to pořád nevzdáváme, není všem dnům konec,“ říká Petra Lewis, která sleduje dění ve městě a zapojuje se i do projektů na zvelebení života jeho obyvatel. „Z názorů některých zastupitelů jsem byla zklamaná, ale na druhou stranu mě velmi potěšil Martin Střelec, jak za tu věc bojoval, kolik času tomu věnoval a jak se na to připravil. Beru to tak, že zastupitelé jsou naši zástupci při rozhodování. Takže by měli přihlédnout k tlaku veřejnosti. Lidé si tu petici předávali sami mezi sebou v nouzovém stavu, kdy je vše zavřeno a kontakty minimální. Petici do předání podepsalo 445 občanů na papíře a dalších 550 elektronicky a někdo ze zastupitelů to zhodnotil tak, že těch podpisů není mnoho. Jejich rozhodnutí představuje krok zpět a je rezignací na snahu vytlačit hazard z města,“ myslí si Petra Lewis.