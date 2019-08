Účastnilo se pouze pět členů. „Ostatní zrovna sloužili na lanovce nebo měli po službě, avšak dorazili posléze na tenisové utkání,“ upřesnil náčelník Petr Vavruška. Podmínky podle něj letos kopírovaly standard. „Dělám to déle než půlku života, napřesrok oslavíme kulatiny. Rozepsal jsem pozvánku Karlu Gottovi, ale ještě jsem nic neposlal. Má něco s kyčlí, tak ho nechci obtěžovat,“ naznačil, že by příští rok mohla dorazit osobnost většího kalibru.

OSTRÁ AKCE

Léty zocelené mužstvo věří v další třicítku akcí. „Může se maximálně stát, že někdo dostane infarkt, tak si na vlastní kůži vyzkoušíme ostrou akci,“ míní Petr Vavruška. Další ze stálých účastníků připomněl důležitost materiálního vybavení. „Je třeba mít kvalitní lyže, za celou éru jsem vystřídal pouze dvoje, kolega má však už sedmé, tam je znát kvalita vybavení a podceněná příprava,“ podotkl Karel Fink.

Nechyběly tradiční závody v časovce u obecního úřadu. Letos roli startéra převzal místo starosty Jiřího Šimánka referent informačního střediska David Blažek. „Starosta je na služební cestě, tak si letos závody prvně zkusím já,“ vysvětlil. „Je to zajímavá kulturní vložka,“ dodal nadšeně.

S časem 17,09 sekund zvítězil Tomáš Dydy Dytrych, druhý nejlepší čas ve zdolání trasy kolem kašny zaběhl Jiří Koutenský Kouťa 17,47 sekund a bronz za výkon 17,89 sekund získal sám náčelník.

SNÍH BY VÍTALI

Na příští kulatý ročník vymýšlí nějakou specialitu. „Mohl by třeba napadnout sníh, je nám horko a na jezu ubyla voda. Poslední desetiletí dokonce neteče přes šlajsnu, tak by to bylo příhodné,“ zamyslel se náčelník plánské horské služby.

Družstvo si navíc eviduje tiskové zprávy i fotografie. „Vedeme si takovou malou kroniku, tak by se to dalo využít. Jsme stále mladí a svěží, možná bychom ocenili nějaké nové členy v kolektivu, aby nás bylo více,“ uzavřel Jiří Koutenský.