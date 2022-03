"Pes měl kolem krku uvázaný provaz a na jehož konci byla cihla. Svědci, kteří psa z nádrže vytáhli, hrůzný nález oznámili na policii. Přivolaní policisté společně s kriminalisty případ zadokumentovali a začali jej s možným podezřením na týrání zvířete vyšetřovat," uvedla mluvčí policistů Jaromíra Nováková.

Na samém začátku vyšetřování se kriminalistům podařila odhalit důležitá indicie, a to ta, že pes měl pod kůži aplikovaný identifikační mikročip.

"Díky němu se podařila stanovit rasa psa a zároveň majitel zvířete. Jednalo se o fenu plemene akita inu. Jasné ale nebylo, jakým způsobem akita inu uhynula a kdo ji do nádrže hodil, ať již mrtvou či živou. Proto kadáver uhynulého psa policisté předali k provedení patologického vyšetření," sdělila mluvčí.

Majitel se chtěl zbavit mrtvého psa

Patologické vyšetření kadáveru prokázalo, že pes neuhynul kvůli týrání.

"Kriminalistům se podařilo vypátrat posledního majitele, který se k činu přiznal. Uvedl, že jednoho rána našel fenu mrtvou. Rozhodl se pro to, že psa pohřbí po svém. Do auta spolu s fenou naložil i cihlu a provaz, a odjel k nádrži. Provaz s cihlou uvázal k tělu a takto zvíře vhodil do nádrže. Poté odjel domů. Čtyřicetiletého muže z Volyňska policisté za jeho protiprávní nakládání s uhynulým zvířetem oznámili Městskému úřadu Strakonice, na Odbor životního prostředí k dalšímu projednání," popsala výsledek vyšetřování Jaromíra Nováková.