Společně s astronomem a vedoucím Observatoře Kleť Milošem Tichým a koordinátorem z táborské hvězdárny Pavlem Šáchou Deník připravil několik doporučení, kam za Perseidami vyrazit a jak si takovou podívanou nejlépe užít.

Nejlepší vlastní pozorování

Podle Miloše Tichého z Observatoře Kleť jsou Perseidy jeden z mnoha astronomických úkazů, který si mohou lidé užít na vlastní pěst. Úkaz lze totiž pozorovat pouhým okem a netřeba dalekohledu. „Není třeba návštěva hvězdárny, stačí vyrazit někam, kde je tmavá a jasná obloha a zážitek neruší světelný smog,“ zmínil.

Nejlepší je si vyhlédnout místo, kde zážitek neruší pouliční osvětlení. „S sebou si vzít deku nebo lehátko a vhodně se obléknout,“ upozornil s tím, že i srpnové noci jsou chladné.

Nejlepší podmínky by měly nastat mezi 23. noční a 4. hodinou ranní. To by měli pozorovatelé zachytit i 40 až 100 objektů za hodinu. „Kromě jasné oblohy letos nebude pozorování rušit svitem ani Měsíc, byl totiž v neděli v novu,“ vysvětlil Miloš Tichý.

Osobně doporučuje místo s výhledem na Jihovýchod. „Od Budějovic stačí dojet někam za Zavadilku, kde je tma, nebo na vyhlídku Baba u Hluboké nad Vltavou, v dojezdu krajského města se najde řada míst,“ podotkl astronom. Naopak nedoporučuje Borek, kde by zážitek zkazilo rozsvícené město České Budějovice.

Za Perseidami do tmy

Táborská hvězdárna připravila pro zájemce ve čtvrtek neformální vycházku za Perseidami. Chtějí-li se lidé této hvězdárenské procházky do okolí Tábora zúčastnit, stačí se dostavit na jedno ze dvou míst setkání. První sraz je naplánován na 19.30 hodin u budovy knihovny v Jiráskově ulici. Odtud se všichni přítomní příjemným tempem vydají do Náchoda. Ti, kteří to na půl osmou nestihnou, anebo budou chtít ušetřit nějaké ty kroky, mohou přijít na 21. hodinu na točnu MHD v Náchodě. Potom se všichni společně přesunou o několik stovek metrů dál na louku, odkud budou Perseidy dobře pozorovatelné.

Důležitou přidanou hodnotou bude podle koordinátora hvězdárny v Táboře Pavla Šáchy přítomnost popularizátora astronomie Václava Vondruše, který večerem účastníky provede. „Z jeho úst se dozvědí mnoho zajímavého nejen o samotných Perseidách, ale také o dalších zajímavostech a krásách hvězdné oblohy,“ doplnil Pavel Šácha.

Na vycházku je vhodné si s sebou vzít baterky a deku či karimatku. Za své zdraví a pohodlí si každý účastník ručí sám. „Akce se samozřejmě uskuteční jen za příznivého počasí,“ upřesnil.

Nejsou nebezpečné

Slzy svatého Vavřince nejsou nebezpečné. „Díky jejich rychlosti, je nulové nebezpečí, že by nějaká částečka dopadla na Zemi, cestou se zcela rozpadnou,“ konstatoval Miloš Tichý.

Perseidy souvisí s kometou Swift-Tuttle, které se u Slunce objevila naposledy v roce 1992. „Znovu bude prolétat až v roce 2126, v tomto období křížíme její dráhu. Z komety se trousí plyn a prach tvořící její ohon. Tyto částečky o velikosti pískových zrn se sráží s naší atmosférou a letí ohromnou rychlostí 58 kilometrů za sekundu. V této rychlosti disponují velkou energií, a my lidé vlastně vidíme, jak hoří v naší atmosféře,“ přiblížil detailněji tento jev.

Další nebeské jevy

V podvečer lze pozorovat na západním obzorem i další zajímavé jevy, například večernici. „Venuše je viditelná už před soumrakem a kdo vydrží déle, může spatřit i Jupiter a Saturn, které lidé uvidí jako velice jasné hvězdy,“ upozornil Miloš Tichý.

K souhvězdí býka se za rozbřesku přidává už i Orion věštící chladná rána. „S koncem léta lze pozorovat letní souhvězdí jako střelce, labuť, orla, nad ránem jsou vidět i podzimní souhvězdí, Pegas, Býk i Orion. Spatřit lze i jedny z nejmladších hvězd na obloze vůbec, jde o hvězdokupu právě v souhvězdí Býka zvanou Plejády,“ uzavřel Miloš Tichý.

Perseidy



Laická veřejnost i odborníci tyto padající hvězdy pozorují už tisíciletí, první dochované zmínky pocházejí ze 3. století našeho letopočtu. Lidé je zaznamenali poprvé krátce po umučení římského světce svatého Vavřince, který odmítl poslechnout rozkaz císaře Valeriána odevzdat církevní majetek vládci a rozdal jej chudým. Popraven byl 10. srpna roku 258, několik dní potom lidé viděli uviděli z noční oblohy padat třpytivé slzy. Roji Perseid se proto lidově říká také Slzy svatého Vavřince.