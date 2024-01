Přihlásit se do Peče celá země chce odvahu, šikovné ruce a hlavu plnou nápadů. Poslední dva zmíněné předpoklady rodačka z Prachatic Iveta Ferusová má. Jen trochu té odvahy jí scházelo, a tak přihlášku poslala osmadvacetiletá dcera Žaneta. Ta ji také doprovodila na první castingové kolo.

Iveta Ferusová. | Foto: Se souhlasem ČT, autor: Mikuláš Křepelka

V té chvíli si Iveta řekla: „A proč to nezkusit!“ a vyrazila do prvního klání mezi stovky účastníků s tím, že stejně mezi tolika výbornými cukráři nemůže uspět natolik, aby se do samotného vysílání dostala. Jenže všechno bylo tak trochu jinak a Ivetě se její láska k pečení a cukraření vyplatila. Do televizního pořadu Peče celá země se probojovala. „V prvním castingovém kole nás bylo přes čtyři stovky. Přece se nedalo věřit tomu, že bych mohla být mezi dvanácti nejlepšími. Ale šlo to tak nějak samo a já stále postupovala dál, až došlo na samotné natáčení pořadu,“ popisuje Iveta, která se sice narodila v Prachaticích, ale léta žije v Praze. Povoláním je učitelka tělocviku a zeměpisu na druhém stupni základní školy v Praze. V Prachaticích má rodinu, spolužáky i kamarády. Pravidelně se vrací. „Nikomu jsem ale vůbec nic neřekla, až když mě spolužáci viděli v prvním díle v televizi, začali volat a psát, že jsem to mohla říct, když jsme měli třídní sraz,“ směje se Iveta s tím, že do šumavského městečka už se může vrátit jen s plným pekáčem dobrot. O účasti v soutěži prý věděly jen tři kolegyně z práce.

V Peče celá země se Iveta představila takto

Vzorem při pečení byla pro Ivetu babička a následně maminka. Od těch „pochytala“ téměř všechny recepty a zdokonalovala se. „U nás doma se na víkend peklo vždycky a já na babičce obdivovala, že peče od oka, a neustále jsem otravovala, aby mě to také naučila,“ vzpomíná Iveta. Dneska už to zvládá hravě a dodnes má v hlavě babiččiny vychytávky a fígle, aby těsto bylo co nejlepší. A její specialitou je kynuté, které právě po vzoru babičky dělá od oka. Jako ochutnávači jí slouží dcera a kolegyně v práci. Říká, že rodinné recepty jsou pro ni poklad. „Základ dělám podle nich, ale vždycky je pak ještě vytuním,“ dodává s tím, že její specialitkou jsou kynuté buchty s náplní. Ráda ale tvoří cokoliv z odpalovaného těsta. Letos poprvé prý dokonce upeče dort pro syna své kamarádky. „Požádala mě o to poté, co mě viděla v soutěži,“ vysvětluje Iveta s tím, že dosud nikdy pro nikoho na zakázku nic nepekla.

Nesmíš být srab

Kulinářská soutěž Peče celá země Ivetu fascinovala od prvních odvysílaných dílů už před lety. Obdivovala zručnost a umění přihlášených. Občas si od nich vzala i inspiraci. „Pak najednou zavolali z produkce, abych se dostavila,“ ještě dnes kroutí hlavou Iveta s tím, že teprve pak se dcera Žaneta přiznala, že přihlášku poslala ona. Vlastně prý do maminky „vandrovala“ stále, ať se přihlásí. Když to neudělala, vzala její osud do vlastních rukou. „A já si v té chvíli, když mi zavolali, řekla: Nesmíš být srab! a šla do toho,“ zdůvodnila své rozhodnutí o účasti v soutěži Iveta. Vyslechla si, co má přinést s sebou, a pustila se do práce. Napekla slané i sladké podle zadání a vyrazila do boje.

Do dalšího kola už postoupilo jen třicet účastníků a Iveta byla mezi nimi. Dobroty, které měli soutěžící následně v učňovském středisku zhotovit, byly překvapením. „Když jsem od ostatních slyšela, co doma pečou, říkala jsem si, že jsem v soutěži omylem,“ dodává se smíchem účastnice cukrářské soutěže, kterou zná celá republika. Dostala se totiž do TOP 12 a tedy i do televizní soutěže. „A mám jedno nej. Jsem nejstarší účastnice ze všech tří natočených řad,“ dodává.

Výhodou prý bylo, že si mohli doma recepty nejen zkoušet, ale na samotné pečení vzít také formy a další náčiní, na které jsou soutěžící z domova zvyklí. „Myslím, že nikdy jsem neupekla vyloženě propadák a lomený dort se mi fakt povedl,“ říká s tím, že péct doma a v soutěži je obrovský rozdíl. Nervozita pracuje na plné obrátky a porotci procházejí mezi soutěžícími. Občas se zeptají nebo něco podotknou… „Nikoho nechtějí potopit, byli vždy skvělí,“ ujišťuje Iveta. Dnes dokonce odvážně odpoví, že by do soutěže šla klidně znovu. „Fakt toho nelituju, zkusit se má všechno,“ dodává. Navíc děti ve škole, když jí v soutěži zaznamenaly, okamžitě držely palce. „Bylo milé slyšet, když říkaly, že mi fandí celá rodina,“ potěšila paní učitelku podpora svých žáků.

Makronky jsou výzva

Účast v soutěži Ivetě přinesla mnoho nových přátel a zkušeností. S kolegy cukráři se dodnes potkávají. Soutěž jako taková se totiž natáčela už před rokem. Vyměňují si recepty, nápady i zkušenosti. Zpětně hodnotí, co by mohli udělat jinak a lépe. „Ta parta nás v cukrařině žene stále vpřed,“ dodává. A nejen v ní. Podle receptu od kolegů se naučila kváskový chléb. „Od té chvíle jsem chleba v obchodě už nekoupila, peču ho jen doma,“ říká. Další její specialitkou je škvarková pomazánka, která je ke kváskovému chlebu naprosto dokonalým doplňkem.

I když jde Ivetě pečení od ruky, chce další zkušenost a hodlá se přihlásit se na cukrářský kurz k Míše Landové. Bude o makronkách. „Ty ještě nemám vychytané, ale chci je umět,“ vysvětluje. Zkusit by chtěla také sweet bar. Samozřejmostí je prý vánoční cukroví, kterého každoročně chystá zhruba deset kilo, napeče prý asi třináct druhů. „Vlastně na kila ani nevím, kolik jsem ho loni napekla, ale letos ho zvážím,“ slibuje. Plánuje také, že si domů koupí ještě jednu ledničku, aby měla kde chladit na zakázku upečené dobroty. „Dcera už se mnou nebydlí, tak postupně zaplňuji její pokoj krabicemi s formami a potřebami na pečení. Lednice se mi tam vejde,“ zvažuje. Možná prý dojde i na to, že jednou bude péct dorty a dortíky na zakázku. „Možná v důchodu na to dojde,“ uzavírá.

Popularita soutěžících z Peče celá země s dalšími díly stoupá a nejen Ivetu poznávají lidé v tramvaji či v metru. Po skončení letošní řady vyjde kniha s recepty. K tomu se na Knižním veletrhu chystá ještě autogramiáda, kam se všichni účastníci těší.